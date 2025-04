La familia Hecker necesita comenzar con el proceso del duelo y no baja los brazos para encontrar a la pequeña que aún está desaparecida. Se trata de Delfina, de 1 año. El cuerpo de su hermanita Pilar de 5 años fue encontrado a unos 40 kilómetros del sitio donde había desaparecido durante la inundación de Bahía Blanca.

“Se vienen días cruciales... Ella es Delfi, mi última bebita, la que llegó a completarnos la vida desde hace 1 año y medio... hoy son 7 semanas que el agua nos separó, 49 días y noches que pasaron y sin ella, sin volver a cargarla en mis brazos, sin dormir con ella y con su hermana... pero aún así no paré y no vamos a parar porque lo que más anhelamos es que vuelva a casa para poder empezar a hacer el proceso, es no parar hasta dar con ella”, escribió Marina Haag, en su red social Facebook.