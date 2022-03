El discurso del intendente Mariano Uset en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, dejó repercusiones. Rodrigo Sartori, a través de sus redes sociales y en declaraciones periodísticas, cuestionó los dichos del Jefe Comunal.

“Necesitamos menos relato y más gestión. Volvimos a escuchar a un Intendente sin planificación para resolver las problemáticas rosaleñas”, señaló el edil en su cuenta de Facebook.

Sartori hizo especial énfasis en a algunos ejes de la alocución de Uset. En rueda de prensa afirmó: “Todas las obras programas y convenios que nombró Uset son recursos de Nación y Provincia. cuesta entenderlo. Uset se contradice, critica a los gobiernos de Nación y Provincia por el reparto de los recursos y, en la primera parte del discurso, se cansó de nombrar beneficios que llegaron a Coronel Rosales por fuera de la coparticipación, entre ellos los 90 millones de pesos que el gobernador envió a nuestro distrito en la primera etapa de la pandemia, cuando no había vacunas”.

“Sin ir mas lejos mencionó una gestión para cloacas en el barrio Nueva Bahía Blanca. Esa gestión es 100% del bloque de concejales del Frente de Todos y no nos nombró. Los 30 millones de pesos para obras que mencionó también son producto de una gestión nuestra, sí en conjunto con el Intendente, pero no nos menciona. No se puede ocultar información. Cuando esto pasa, no se le está diciendo toda la verdad a la comunidad”, cuestionó el referente del Frente de Todos.

“Habló de la grieta. Pienso que una buena forma de comunicarle a los vecinos que primero está Coronel Rosales es contarle a la comunidad como el Frente de Todos ha estado trabajando en cada obra, programa y convenio. Lo seguiremos haciendo”, continuó el edil.

“En el discurso faltaron muchas cosas, sobre todo la planificación de como va a llevar adelante y ejecutar las mejoras para el estado de las calles. Solo dijo que va a intentar hacer convenios con Nación y Provincia. Lo mismo hizo con el cementerio, un tema muy sensible para los rosaleños. También omitió temas fundamentales que son un debe importante en su gestión como viviendas sociales y trabajo”, finalizó Sartori.