Leucinosis: tiene media sanción el proyecto que presentó la diputada Abigail Gómez

En la última sesión de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires tuvo media sanción un proyecto de la Diputada Provincial Abigail Gómez, que instituye la “Semana de detección temprana y de lucha contra la leucinosis”.

Al respecto la legisladora puntaltense comentó: “Nuestro objetivo es dar a conocer, visibilizar y colaborar para la implementación eficiente de los protocolos para la detección temprana de las enfermedades poco frecuentes. En estos casos, la detección temprana es la diferencia entre la vida y la muerte de los niños y niñas que la padecen.”

“Queremos que en esta Argentina de las diferencias y de las asimetrías, la vida de una persona no dependa por dónde nazca, en qué hospital, con qué insumos se cuenta, si el hospital tiene profesionales, si están capacitados o no, si no se cumplen los protocolos por desconocimiento. Necesitamos que la detección sea temprana, a tiempo”, enfatizó la Diputada Gómez durante su defensa oral del proyecto en el Recinto de la Cámara de Diputados bonaerense y agregó “hace tiempo venimos reclamando por la gravísima falta de profesionales que vienen sufriendo los hospitales del interior”.

“Lamentablemente en la mayoría de los casos, no se detectan o se detectan tardíamente no logrando prevenir las secuelas neurológicas y a veces la muerte del recién nacido. Queremos que, en todos los hospitales bonaerenses, en especial los del interior, se realicen los protocolos pertinentes”, agregó la legisladora.

En cuando al por qué presentó esta iniciativa contó: “Esta inquietud me la acercaron familiares de nuestra ciudad de un pequeño con Leucinosis e hizo que hoy estemos un paso más cerca de que la Provincia cuente con más herramientas en la detección de enfermedades poco frecuentes”.