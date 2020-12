Sin soluciones a la vista ni reuniones programadas, el conflicto entre el Departamento Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales, parece ir rumbo a cumplir un mes el próximo 2 de enero.

La semana comenzó con los trabajadores del área de salud del hospital local se manifestaron con carteles y silencio solicitando el cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo.

Desde su página de Facebook el STM publicó una nota en la cual afirman que hubo “constantes amenazas” que apuntan " apunta directamente a la figura nuestro Secretario General, Marcelo Sottile, y hacia otros miembros de este Sindicato, a sus bienes y su persona”.

“El reclamo justo, la protesta, resulta molesta, pero ante la falta de respuestas no hay otro camino que estas medidas de acción directa. Esperamos que el Ejecutivo convoque al dialogo y deje de amedrentar y ventilar estas cuestiones en los medios”, agregaron.

“No debe dejarse lugar para la violencia y el conflicto que hoy nos enfrenta con el Departamento Ejecutivo municipal, no debe salir de los carriles normales por los que transitan los desencuentros sindicales”.

El gremio conducido por Sottile reconoció como un error haber llegado con la manifestación a la casa del intendente Mariano Uset.

Finalmente pidieron que el Jefe Comunal “Tenga autocrítica. Asuma la falta de gestión para resolver conflictos. La falta de capacidad negociadora. Entienda que no siempre tiene razón, y que no todo puede hacerse a su gusto y antojo como pretende. Gestione en la adversidad, no solo con viento a favor