Fuerte descargo de una mamá puntaltense por la falta de pediatras. Melisa, cansada por no encontrar profesionales para la atención médica de su hijo Agustín, quien padece parálisis cerebral de base, decidió hacer pública su historia en redes sociales.

“Les cuento de la mejor manera posible. ¡Ya no me calienta herir susceptibilidades, orgullos ni nada! Él es Agustín, un niño con parálisis cerebral (enfermedad de base) y quien hace un mes atrás contrajo neumonía, realizo tratamiento en casa guiado por su pediatra de cabecera. Fue dado de alta el 19 de julio y el 26 del mismo mes, consultamos a su pediatra en el policonsultorio nuevamente porque comenzó con fiebre y tos. Ella nos dijo que nos internaba para que este más controlado. ¡Ese mismo día fuimos a la mañana al hospital naval para quedarnos, solo nos realizaron los estudios (placas y análisis de sangre) porque no había pediatra UN DIA MIERCOLES, para recibirlo, tuvimos que volver a las 17 hs y ahí sí, ya nos quedamos. La atención mientras tanto fue excelente! El viernes a las 20hs la sala de pediatría se cierra porque nuevamente no hay Pediatras que controlen a los niños que están internados, entonces te derivan a Bahía o te vas a tu casa como estés...Llegamos a casa con 39,8°C de temperatura, pero con un tratamiento a seguir hasta el lunes que lo vuelva a ver su pediatra en el policonsultorio ¿Al día de hoy, no veo mejoras en mi hijo, pero que hago? ¿A dónde lo llevo? ¿Quién me lo ve? ¡A ver, la obra social IOSFA, muchachos! ¿Qué pasa? ¿A qué bolsillito va la platita? Suelten unos pesos y páguenles a los pediatras así se quedan en los hospitales.... les parece justo que después del hermoso descuento que hacen todos los sagrados meses, inclusive aguinaldo, tengamos que pasar por esto? El HNPB no tiene insumos, bueno.... hasta por ahí pasa, pero mínimo dejen pediatras, dejen médicos! Cansadísima del sistema de salud mugriento que nos dejan....¡Dios quiera seguir sosteniendo la mano de mi hijo!¡Y ya no me interesan las amenazas por privado eh! Vengan de a uno, pero vengan y vean lo que estamos pasando...”