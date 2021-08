El puntaltense Domingo Blanco fue figura en el último partido de Independiente, aún sin ser volante central por naturaleza, el jugador de nuestra ciudad “la rompió” en la victoria por 2 a 1 ante Rosario Central del último fin de semana.

El futbolista formado en Rosario Puerto Belgrano tuvo un rendimiento que mereció los elogios del capitán Silvio Romero y del técnico Julio César Falcioni. ““Mingo se comió la cancha”, dijo el goleador. El DT lo destacó como uno de los “puntos altos” del equipo.

Su último partido está avalado por los números. quitó 11 pelotas, el jugador con mayor cantidad ante los rosarinos, y completó más del 90% de los pases que dio.

“No soy mucho de marca, entonces le meto muchas ganas y corro. Quizá no se notó tanto porque corrí mucho. No se notó que no había un cinco defensivo”, dijo Blanco sobre su poca actuación.

Esta noche Independiente defenderá la punta, será ante Defensa y Justicia, justamente el equipo donde el puntaltense fue figura como titular indiscutido de aquella formación que resultara subcampeona de la mano de Sebastián Beccacece, hoy nuevamente DT del equipo de Varela.

Aquellas actuaciones en el “Halcón” le dieron al jugador de Punta Alta la posibilidad de llegar a la Selección Argentina, donde pudo disputar un partido tras haber sido convocado por Leonel Scaloni.

Hoy a los 26 años y más maduro como futbolista se va transformando en uno de los pilares de Independiente que se anima a soñar con pelear el torneo. Mingo parece estar haciendo caso a su DT quien el pasado fin de semana le dio la orden: “¡Hacete dueño del medio!”