Desde la CTA regional Coronel Rosales, Coronel Dorrego y Monte Hermoso dieron a conocer un comunicado en el marco del Día Internacional de la Mujer.

“¿Por qué paramos las mujeres? Porque trabajadoras somos todas y porque la deuda históricamente fue y es con nosotras.

No podíamos trabajar, no podíamos votar, no podíamos estudiar. Nuestros cuerpos no nos pertenecían.

No podíamos elegir el turno de trabajo, el trabajo, ni reclamar por nuestro salario. Eso no significaba que no trabajábamos en el siglo pasado. Sin salario, explotadas, flexibilizadas, sin licencia por maternidad, sin cobertura de ningún tipo y las responsabilidades de las tareas de cuidado y domésticas. Hoy también sucede.

Ninguna conquista fue gratis. Tomar la palabra y la acción solo es posible con organización con el eje puesto en la igualdad de derechos de todas las personas

En una sociedad pensada y dirigida por hombres, no es fácil despojarlos de sus privilegios. Solo queremos igualdad. A igual trabajo igual salario. Las mismas oportunidades para acceder a los puestos de trabajo, a los ascensos y a dirigir y decidir. Los puestos jerárquicos generalmente están ocupados por varones. La brecha salarial sigue existiendo.

Tener voz, participar, decidir es un logro de las mujeres.

Hemos recorrido mucho camino. El voto femenino, los cupos, la ley de paridad. Hemos avanzado con las nuevas generaciones en derechos sexuales y reproductivos.

Queda mucho camino porque la inequidad continúa y la deuda con nosotras también.

Somos las mujeres las que sostenemos en la necesidad en comedores, merenderos, roperos comunitarios, ante la violencia de género. Todos estos trabajos sin salarios.

En pandemia las más expuestas ante las necesidades sociales.

La deuda siempre es con las mujeres.

La deuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) contraída por el anterior gobierno y el acuerdo al que arribamos no debe ser cargado sobre las trabajadoras. Los empleos de las mujeres son los primeros que se precarizan (...)

Seguiremos reclamando los lugares de conducción porque cuando las mujeres asumimos desafíos no abandonamos. Porque no basta con el cupo en las listas sindicales y partidarias. Queremos los lugares de decisión, de conducción, ejecutivos. No debemos demostrar nuestra capacidad, organización y sororidad. Somos la marea de mujeres que movemos el mundo hacia la igualdad.

Trabajadoras somos todas y estamos aquí porque hubo quienes abrieron camino, solo somos una pequeña parte de esta gran historia.

¡La deuda es con nosotras!”