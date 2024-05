Coronel Rosales quiere prohibir el escaneo de iris

El Concejal Daniel Medina del Bloque Bien Común/Frente Renovador anunció la presentación de un proyecto de ordenanza que promueve prohibir preventivamente en Coronel Rosales la actividad comercial de escaneo de iris, que se está extendiendo en el País, a la espera de que la Agencia Nacional de Acceso a la información Pública emita un dictamen sobre los eventuales riesgos de dicha práctica para los datos personales y limitaciones al derecho de defensa en caso de reclamos futuros por quienes se prestaran a la misma.

“Hemos visto que tanto la Nación como la Provincia de Buenos Aires han realizado procedimientos sobre el desempeño de la firma WorldCoin según informan los portales oficiales vinculados a la AAIP y el Ministerio de Producción de Provincia. Concretamente tales acciones intentan determinar la existencia de posibles vulneraciones a la Ley de Protección de Datos Personales derivados del escaneo del iris de quienes se prestan al mismo movidos principalmente por una necesidad económica. En tal sentido creemos que lo prudente es limitar la actividad hasta que los organismos nacionales y Provinciales emitan dictamen oficial de sus investigaciones”, afirmó el Doctor Medina.

La iniciativa fue presentada conjuntamente entre los bloques de Bien Común - Frente Renovador y Unión por la Patria y espera pronto tratamiento en el deliberativo rosaleño luego de que se confirmara la llegada de WorldCoin al Sudoeste Bonaerense.

“También es importante señalar que días atrás la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de los Consumidores anunció la detección de cláusulas abusivas incorporadas en los contratos de adhesión que obligan a aceptar a quienes se presentan al escaneo de sus iris, en presunta infracción a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor. Todos estos antecedentes no hacen más que marcar la necesidad de que el Estado Nacional, Provincial y Municipal protejan los derechos de los ciudadanos. Las implicancias de que en el futuro un privado conserve y pueda libremente disponer de información identitaria tan sensible no hace más que marcar la necesidad de prevenir cualquier situación de vulnerabilidad de derechos que pueda generarse. Por eso propiciamos esta prohibición preventiva que impida la practica tanto en locales como en espacios públicos en Coronel Rosales”, finalizó.