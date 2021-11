Se conmemoró el 130° aniversario de la fundación de Bajo Hondo, con un acto en la Plaza Independencia. El mismo estuvo encabezado por el intendente interino Carlos Gabbarini. La fecha de fundación de la localidad se remonta a la habilitación de la estación de trenes del Ferrocaril Sud.

Gabbarini en su discurso se refirió a aquel contexto histórico en el que varios pueblos de la provincia de Buenos Aires nacían a medida que llegaban las vías: “Muchos de los pueblos que se generaron a la vera del ferrocarril desaparecieron, pero acá está Bajo Hondo, que sigue acá por el esfuerzo de toda su gente”, destacó.

El molino harinero uno de los lugares característicos de Bajo Hondo.

“Cómo no querer un pueblo como Bajo Hondo. Me llena de orgullo venir acá, no puedo olvidarme de todo el sacrificio y el trabajo que hacen todos ustedes. Hoy es el cumpleaños de Bajo Hondo, pero es el día del orgullo de toda la gente que lo hizo”, agregó.

“A los pueblos los hace la gente. Hoy hay que festejar el aniversario de un pueblo recordando el tremendo esfuerzo de la gente que lo fundó, que formó la Cooperativa Agrícola, la Sociedad de Fomento, una Escuela Rural, el Centro Social Brisas del Sud, una Sala Médica y que construyó una iglesia. Esta gente con poco y nada, solo con su esfuerzo, construyó un pueblo que hoy se mantiene vivo”, concluyó Gabbarini.

“Bajo Hondo sigue acá por el esfuerzo de su gente” , afirmó el intendente interino Carlos Gabbarini.

Se hicieron presentes en la plaza Independencia todas las instituciones de la localidad como el Jardín de Infantes 912, la Escuela Agraria, el Club Brisas del Sud, la Sociedad de Fomento, la Federación Agraria, el Centro Tradicionalista Gregorio Carreras y el Molino Harinero Bajo Hondo, y un importante grupo de vecinos, entre los que se destacó la presencia del ex delegado Esteban Quenego y de Domingo Pedro “Cacho” Orozco, quien se dirigió a todos los presentes con un emotivo discurso.

Además de Gabbarini estuvieron en el acto protocolar el delegado municipal de Bajo Hondo, Jaime Ballester, la secretaria de Gobierno, Abigaíl Gómez, el secretario de Obras, Ignacio Torrontegui, el secretario de Servicios, Amadeo Córdoba, y el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Aramayo, entre otros funcionarios del Ejecutivo, concejales y autoridades institucionales.