Básquet: comienza el cuadrangular 102° aniversario del club Altense

Los equipos puntaltenses siguen con la preparación para el Torneo de Segunda de la Asociación Bahiense de Basquetbol. Esta noche, en el Armando Traini de Avellaneda al 400 comenzará el cuadrangular “Copa 102° Aniversario” del club Altense.

Además del local jugarán Comandante Espora de nuestra ciudad, Liniers y San Lorenzo del Sud, ambos equipos de Bahía Blanca de Primera División.

En el primer turno, desde las 20, se medirán Espora-Liniers, arbitraje de Alejandro Vizcaíno, Juan Gabriel Jaramillo y Francisco Irrazábal.

Posteriormente, cotejarán el local y San Lorenzo, contralor de Alejandro Ramallo, Juan Agustín Matías y Leonardo Bressan.

Los planteles de Altense y Espora

Altense: Juan Manuel Bicondoa (ex San Lorenzo), Daniel Agalupe, Nahuel Altamirano, Braian Baier, Ezequiel Pordomingo, Bruno D´Amico, Mateo Ortega, Nahuel Zanabria (ex Pellegrini), Francisco Testa (ex Barrio Hospital), Santiago Ticozzi, Lautaro Jaimes (ex Olimpo), Máximo Simoncini, Joaquín Gómez, Antonio Durand, Franco Giusiano, Alvaro Lorca, Bautista Rodriguez, Tomás Alvarez y Genaro Simoncini. DT: Nicolás Altamirano.

Espora: Bruno Sacomani, Alan Lera, Nicolás Themtham, Martín Pérez, Enzo Zandonadi, Andrés Miguez, Mauricio Miguez, Boris Kumorkiewicz, Joaquín Álvarez, Santiago Álvarez, Mateo Achor, Mateo Barrera, Benjamín Falcioni y Julián Martínez. DT: Mauro Sacomani.