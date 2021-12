Este miércoles 22 de diciembre, se llevará a cabo en la Delegación Municipal de Pehuen Co una jornada de vacunación antirrábica para mascotas de familias de bajos recursos económicos.

El servicio se presta desde la Secretaría de Salud del Municipio con personal del Quirófano Veterinario Móvil, alcanzando ya más de 650 dosis aplicadas en Punta Alta, donde se realizó la campaña entre el 6 y el 17 de diciembre.

La convocatoria es para felinos y caninos de familias de bajos recursos económicos, que podrán contar con la vacunación antirrábica gratuita.

Las dosis se aplicarán en la Delegación Municipal de Pehuen Co, este miércoles 22, de 8 a 12hs.

Esta semana retomó su actividad normal el Quirófano Veterinario Móvil en nuestra ciudad. No obstante, cabe aclarar que el miércoles 22 no se prestará el servicio de castración para permitir que el personal realice el servicio de vacunación en Pehuen Co.