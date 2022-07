Tristemente, una nueva noticia sobre un brutal asalto vuelve a darse a conocer, en este caso a un hombre de 77 años en la ciudad de La Plata. El ladrón no solo se llevó sus ahorros, sino que además lo golpeó y le arrancó tres dientes.

Así, este jubilado de 77 años fue sorprendido por el intruso mientras dormía. El delincuente pudo ingresar a la vivienda de este hombre por la fuerza.

El salvaje asalto lo perpetuó un delincuente encapuchado, quien ingresó a la casa y acabó llevándose los ahorros que el jubilado había retirado del banco el día anterior.

Cabe resaltar que lo sucedido tuvo lugar el sábado pasado en hora de la madrugada, pero recién se dio a conocer este mismo martes. Todo ocurrió en la calle 13, entre 35 y 36, de la mencionada ciudad de La Plata.

Lo descrito por el jubilado, la víctima, es que el ladrón encapuchado ingresó a su casa por el patio del fondo que este hombre posee, para luego despertarlo al arrojarle una sábana sobre su cabeza.

“Me puso una frazada negra en la cabeza, esposas y me preguntó dónde tenía los dólares. Me golpeó y revolvió toda la casa. Me duele todo el cuerpo”, relató el jubilado a TN. Luego, detalló que perdió tres dientes por la brutal golpiza.

De esta manera, se supo que el malviviente estuvo aproximadamente dos horas dentro del hogar, por lo que este jubilado ahora teme por su bienestar y confesó que le cuesta dormir por la noche.

“Vivo solo porque mi esposa y mi mamá murieron. Mis hijos se independizaron y se fueron de casa. Quiero ir a una pensión o a un geriátrico y abandonar la casa porque tengo miedo”, manifestó.

Entretanto, la denuncia la efectuó él mismo y la policía está en la búsqueda de pistas, principalmente a través de las cámaras de seguridad.