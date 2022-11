Motochorros le robaron el auto, le avisó a la policía y debió acompañarlos para poder recuperarlo

Otro asalto llevado a cabo por motochorros tuvo lugar en la provincia de Buenos Aires, en esta oportunidad en la localidad de General Rodríguez. Lo llamativo de este episodio fue la reacción que tuvo la Policía bonaerense tras enterarse del delito.

En primer lugar, la víctima, a quien le robaron el auto y el celular, comentó: “Llamé al 911 y no me atendieron. Guié a los policías hasta Moreno donde estaba mi vehículo”.

Lo sucedido tuvo lugar el sábado pasado por la tarde, cuando este hombre fue hasta Luján a llevar a sus hijos de 4 y 7 años a la casa de su madre. Al volver, sufrió el robo.

El acto delictivo ocurrió sobre la calle Tilcara de General Rodríguez y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes muestran cómo dos motochorros lo abordan para atacarlo: “Uno se bajó, me apuntó con un arma, me pegó una patada y me dijo que le entregara todo. Se subió al auto y escapó junto a su cómplice”.

Lo que no sabían los delincuentes es que en el interior del auto estaba el teléfono celular de la víctima, con el que pudo rastrearle el escape de los delincuentes que llegaron hasta Moreno.

La inesperada reacción de la policía tras saber del robo

Una vez con el dato de la ubicación final del vehículo, se decidió a hacer la denuncia llamando al 911: “Tengo que decir que llamé muchas veces al 911 y no me atendieron. Igualmente, llegamos a Moreno y pude ver el auto. Estábamos atemorizados, por eso nos fuimos hasta un destacamento policial. A pesar de que les di la indicación, los policías se fueron para el lado contrario”.

La policía no pudo dar con los motochorros.

Ante esta reacción, la víctima continuó con sus intenciones de recuperar su auto. Se cruzó con un patrullero y le explicó todo. El uniformado le dijo: “Arrancá que yo te sigo”.

La historia acabó con este hombre pudiendo recuperar el vehículo a pesar de la falta de pericia de los agentes de la comisaría. Los ladrones no fueron identificados y continúan prófugos.