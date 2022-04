Un hecho de terror de vivió en el partido bonaerense de Moreno, cuando unos automovilistas fueron amenazados de muerte para que lleven a un herido al hospital en su coche. Los jóvenes iban en un auto hasta que se toparon con un grupo de motociclistas que cortaban una ruta.

Según se puede distinguir en las imágenes que grabaron desde el auto, se puede ver como uno se acerca al conductor y le grita de forma amenazante: “Llevámelo al guacho o te mato”. La escena quedó grabada y fue viralizada rápidamente.

Los conductores vieron a un grupo de jóvenes que estaban en moto y muy violentos. Foto: Captura

En las imágenes se puede distinguir el gran grupo de jóvenes que estaban con sus motos en medio de la ruta y todo apuntaba a que había sufrido un accidente en la ruta que bordea el río Reconquista, en las inmediaciones de la Presa Roggero, cerca de la localidad de La Reja.

“Mirá la que hay de motos. Una locura. Están todos re locos”, dijo el automovilista al comprobar que le iba a resultar imposible llegar a destino por esa vía. “Hay un accidente, ahí lo tenés”, agregó. El video fue compartido en redes y difundido por el programa local Semanario Actualidad.

El momento de la amenaza a los automovilistas

El video registró el momento en el que uno de los chicos que estaba en el camino se acerca al auto y pide que asistan a su amigo. “Don, se quebró la pata. ¿No me lo lleva rápido que se nos va a a ir? No sea malo”, expresó.

La respuesta desde el auto fue negativa. “Es que no lo puedo llevar, no sé ni donde estoy”, explicó el conductor mientras se ven imágenes de la pierna ensangrentada del joven al que habían intentando cargar en una moto, pero no podía.

El joven, desesperado, se alejó del auto y sacó un arma que llevaba escondida entre la ropa. En las imágenes se lo ve regresar y apuntar diréctamente al conductor. “Llevámelo al guacho. Dale, llevámelo al guacho que se va a ir. Llevámelo al guacho porque te mato. No me importa la gorra”, grita.

Automáticamente, el conductor accedió al pedido, mientras el agresor continuaba escalando en el nivel de violencia. “Llevámelo al guacho, llevámelo al guacho”, repetía mientras amenazaba con el arma.