Las imágenes del dolor: el desgarrador adiós a Tomás Tello, el chico asesinado en Santa Teresita

Tomás Valentín Tello Ferreyra, de 18 años, festejaba con sus amigos el Año Nuevo en la playa, en la localidad balnearia de Santa Teresita, cuando comenzó ser golpeado y perseguido por una decena de personas. Tras 600 metros de escape, fue interceptado por la patota y apuñalado en el tórax, herida que le provocó la muerte.

Velorio de Tomás Tello Foto: Federico Claro

Daniel Tello, padre del joven asesinado, criticó la labor policial durante el hecho y pidió “que se haga justicia”. “Si no hacen nada, la justicia la voy a hacer yo y no quiero hacer eso y darle un sufrimiento más a mi familia, me estoy conteniendo”, advirtió.

Esta mañana, el abogado Miguel Ángel Pierri asumió la representación legal de los familiares de la víctima y adelantó que existe “una gran cantidad de evidencia” para probar la alevosía y premeditación del hecho.

En la tarde de este martes, se realizó el velorio del joven en el que, en medio del dolor, familiares y amigos reiteraron el pedido de justicia por el joven.

Las imágenes del último adiós a Tomás Tello

Velorio de Tomás Tello Foto: Federico Claro

Velorio de Tomás Tello Foto: Federico Claro

Velorio de Tomás Tello Foto: Federico Claro

Velorio de Tomás Tello Foto: Federico Claro