La Matanza: el Movimiento Evita acusa a gente de Fernando Espinoza de atacar a tiros a sus militantes

El Movimiento Evita denunció que algunos de sus militantes sufrieron un ataque a tiros mientras realizaba pintadas en el partido bonaerense de La Matanza a favor de Patricia “La Colo” Cubría, esposa de Emilio Pérsico, quien encabeza la organización. La campaña se encauza a darle pelea el año que viene al intendente oficialista Fernando Espinoza, a cuya gente acusan de estar detrás del violento episodio.

Sucedió en la madrugada de este viernes, cuando un grupo de personas pertenecientes, en teoría, a la barra de Almirante Brown y de los Buhos, atacó a ocho militantes del espacio, cinco hombres y tres mujeres. Estos se encontraban realizando pintadas en el barrio San Carlos, de la localidad de Isidro Casanova.

Los atacantes, según se denunció, tirotearon la camioneta de los militantes, destruyendo el parabrisas, cuyos vidrios terminaron lastimando a los militantes.

“Los agarraron, los golpearon, les rompieron los vehículos, los arrodillaron y les hicieron simulacros de fusilamiento”, comentaron sobre como continuó la preocupante escena. “Es una banda de tipos vinculado al grupo de pintadas del municipio de Espinoza”, señalaron.

El hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, y también el presidente Alberto Fernández, se comunicaron con Emilio Pérsico para solidarizarse por lo sucedido. Por su lado, ni Fernando Espinoza ni nadie del municipio hizo lo propio.

“Por una democracia sin violencia”, el comunicado del Movimiento Evita

“Por una democracia sin violencia” se titual el texto con el que la organización se refirió a lo acontecido. En este evitó adjudicar el ataque “a alguien en particular”. “Un grupo de personas no identificadas y con capucha (que dicen ser de la Barra de Almirante Brown y otros de los Buhos) amenazan desde una Ford Ranger con palos y otros elementos contundentes, con el fin de que no se use ese paredón para esas pintadas”, relataron.

Y siguieron: “El segundo hecho es aún más grave: vuelven a los 45 minutos con otro vehículo más, golpean los rodados en los que se movían los militantes, golpean a una de las compañeras y detonan alrededor de cinco y seis tiros que son los casquillos que se pudieron encontrar para realizar la denuncia policial pertinente”.

“Repudiamos cualquier acción de violencia política, denunciamos en los lugares que corresponde para que se investigue quién es el responsable político de estos hechos, y a la vez sostenemos la bandera de la democracia pacífica y constructiva”, señalaban en el comunicado.

Los casquillos recogidos en la zona del ataque. Foto: TN

“Los argentinos hemos pasado por muchos momentos delicados de violencia en nuestra historia. Acabamos de vivir el intento de un grupo de personas de acabar con la vida de la vicepresidente Cristina Fernández. El Movimiento Evita cree que el pueblo quiere, ante todo, aquella consigna que también ayudó a derrotar a la dictadura: paz, pan y trabajo”, comentaron.

Asimismo, subrayaron que continuarán trabajando para dar pelea en la interna del Frente de Todos, en busca de que Patricia “La Colo” Cubría compita por la intendencia de La Matanza. “Siempre hemos defendido y apoyado la territorialidad de la militancia, la presencia de los compañeros en cada distrito y venimos bregando por la realización de unas PASO lo más democráticas, abiertas y solidarias hacia dentro del Frente que conformamos”, enfatizaron.

Por otro lado, señalaron que el próximo lunes se realizará a las 19 una misa por “La paz y la convivencia democrática”, que contará con la participación de otras confesiones religiosas, en la Catedral de los Santos Justo y Pastor, de la localidad de San Justo.