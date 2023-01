General Villegas: una salvaje golpiza que pudo terminar en un crimen como el de Fernando Báez Sosa

Mientras avanza el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, la violencia en patota no cesa. Ahora se conoció un video en el que quedó registrada la feroz golpiza que recibió un chico a la salida de una fiesta en General Villegas.

La víctima fue salvajemente golpeada por un grupo de jóvenes y una persona lo grabó todo con su celular. En un video de 22 segundos se puede ver como el chico tirado en el suelo recibe la agresión reiterada de los violentos.

También se ve como un chico intenta frenar el ataque, pero también fue golpeado por un acompañante del agresor principal. Quien quiso intervenir para frenar la escalada violenta también quedó tirado inconsciente en el suelo.

Según el medio local Distrito Interior, tras el episodio dos personas de 20 años fueron detenidas bajo el cargo “desorden en la vía pública”. No obtante, los detenidos no estarían vinculados al ataque. Sucede que pese a la violencia del hecho la víctima no denunció en la comisaría lo ocurrido.

Qué dijeron los organizadores del evento

Luego de conocerse lo sucedido, la empresa organizadora de la multitudinaria fiesta publicó en sus redes sociales un comunicado en el que “lamentó el hecho”. Sin embargo, aclararon que el episodio ocurrió fuera del predio, por lo que no tendrían responsabilidad.

“Lamentamos lo sucedido esta madrugada en General Villegas, más allá de que no haya sido en nuestras instalaciones, repudiamos totalmente lo sucedido y nos ponemos totalmente a disposición de la familia en lo que necesiten”, escribieron desde el evento llamado Five Stars.