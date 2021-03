Luego de casi dos meses de negociación, acopiadores y productores llegaron a un acuerdo y definieron los precios del tabaco burley misionero para a la campaña 2020/2021. Se acordó un 44% de aumento y por el tabaco tipo D1F, el de mayor calidad, se pagará 162 pesos el kilo.

La negociación había iniciado entre un 59% de aumento que proponían los gremios productores y un 36% que ofrecían los compradores. Se desarrollaron varias reuniones hasta que finalmente en una reunión realizada la semana pasada los productores bajaron sus pretensiones hasta un 47% y las empresas subieron su oferta hasta 44%. Finalmente, las asociaciones de productores decidieron aceptar esta propuesta.

“Se cerró, se firmó hoy. No estamos muy de acuerdo con el precio, queríamos más en APTM, pero no se dio. Las empresas llegaron a ese punto, queríamos negociar, pero no hubo forma de moverlos de ahí. Hay muchos productores que están ansiosos por entregar el producto, seguro que no todos van a estar conformes” indicó el presidente de la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM), Omar Olsson.

Todas aquellas empresas que tengan la documentación en regla podrían iniciar con el acopio el próximo lunes 29 de marzo. Los primeros tres días de la semana que viene serían de prueba dado que se trata de Semana Santa, y para la siguiente retomarían la actividad con más fuerzas.

Además, el ministro del Agro y la Producción de la provincia de Misiones, Sebastián Oriozabal recordó el 20% del Fondo Especial del Tabaco. “Esto se realizará a través de un pago de 20 pesos por kilo de tabaco entregado y el monto restante estará destinado a la compensación por pérdidas que presenten los productores