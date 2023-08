Nuevo paro de colectivos en Misiones.

En una reacción contundente ante la persistente falta de cumplimiento en los pagos salariales, los choferes de colectivos de Misiones han convocado a un paro por tiempo indeterminado a partir de las 00:00 horas de este lunes.

La medida de fuerza abarca a los servicios de transporte de medios y corta distancia, aumentando la preocupación entre los usuarios que se verán afectados por la interrupción de numerosas líneas y rutas.

El sindicato de choferes tomó la decisión de llevar a cabo la huelga tras una reunión que tuvo lugar ayer después de las 18:30 horas, en la que se constituyó que varias empresas aún no habían realizado los depósitos correspondientes a los sueldos del mes para sus empleados.

La medida de fuerza no se limitará a una empresa en particular, sino que afectará a todas aquellas compañías que no hayan cumplido íntegramente con lo pactado en los acuerdos laborales. Como resultado, se prevé que un gran número de líneas y rutas en la provincia se verán paralizadas durante la vigencia de la huelga.

En Posadas, algunas empresas como Bencivenga, seguirán prestando el servicio de manera normal, la empresa Casimiro se encuentra en el epicentro de esta disputa laboral debido a retrasos en los depósitos de salarios correspondientes al mes anterior.

Así también en Eldorado, la medida de fuerza se hizo efectiva y desde las 00 de este martes, choferes de la empresa ETCE, prestataria del servicio de transporte urbano de la ciudad, realizan el paro de actividades.

Cabe recordar que en el Concejo Deliberante de Eldorado está en tratamiento un pedido de aumento del valor del pasaje urbano desde el mes de abril del presente año. Además, este es el primer paro que se da bajo la nueva administración de la empresa Horianski, que compró el paquete accionario de ETCE en el mes de mayo de 2023.