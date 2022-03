Un local de reparaciones de celulares se encuentra siendo investigada, tras la denuncia por robo y estafa a más de 20 personas, quienes aseguran que les fueron sustraído dinero de sus cuentas bancarias. Apuntan directamente a una pareja que atendía el local, la cual se encuentra prófuga.

Se trata del local “Get us tec” ubicado sobre calle San Lorenzo casi Santiago del Estero de la ciudad de Posadas, en tanto que el lugar fue clausurado. En las vidrieras del lugar, están fijados carteles con los rostros de los implicados como así también un pedido de que ante cualquier información que se tenga de ellos se de aviso al 911.

La cuenta en la red social Instagram también fue dada de baja previo a la clausura del local. Asimismo, en otro aviso, se le comunica a todos los damnificados que había recurrido al lugar antes de la clausura, se acerquen a la Comisaría Seccional Primera – UR I para aportar a la causa o también para poder recuperar sus móviles que pudieron ser secuestrados en dicha clausura.

El caso

Con respecto al caso de robo y estafa, una de las víctimas denunció que le robó 90 mil pesos de su billetera virtual, cuando llevó su teléfono celular para un cambio de módulo a un local de reparación. El arreglo del aparato electrónico tenía un costo de $13 mil, los cuales fueron abonados desde el primer momento.

“En teoría el arreglo era para un cambio de módulo, abonamos el total y nos dijeron que busquemos a la tarde. De ahí nos estiraron para el otro día y nos pidieron el PIN del teléfono, cosa que nos pareció raro. El local siempre estaba cerrado” comentó la pareja de la víctima.

Más de 20 personas fueron estafadas en una tienda de reparación de celulares en Posadas. Foto: misiones online

Pasado el fin de semana, notaron un extraño movimiento en sus cuentas bancarias, con un débito por encima de los $90 mil. “Mi novio se fijó sus cuentas bancarias y le habían debitado plata a través de mercado pago. Empezamos a mirar los movimientos del celular y descubrimos que el tipo andaba por todo Posadas prácticamente”. En total tuvo una pérdida de más de $100 mil.

Comentaron que “nos pusimos en contacto con una persona que estaba por la zona y le pedimos que nos avise si el local abría o no. Nos comunicaron después que durante la madrugada fueron al lugar a sacar cosas”.

Las sospechas incrementaron cuando lograron comunicarse con los implicados, quienes los citaron en un lugar extraño. “Un jueves me responden y me dicen que me van a devolver el teléfono pero no en el local porque no tenían la llave supuestamente, era todo un verso. Me devolvieron el teléfono en las mismas condiciones que lo dejé pero reseteado”.

Luego, los vecinos del microcentro comunicaron que el local estaba abierto, por lo que decidieron acercarse, dando aviso a los demás perjudicados como así también a las autoridades policiales. “El técnico nunca apareció. Hicimos la denuncia en Defensa del Consumidor, en la Seccional Primera y en los Bancos”.

Al momento de radicar la denuncia, el abogado del implicado arriba al lugar y entrega a los efectivos un total de cuarenta y ocho teléfonos celulares, que pertenecían a la veintena de damnificados por el estafador. “A nosotros nos devolvieron el teléfono así como estaba, y habíamos pagado el arreglo completo”.

Según averiguaciones, la pareja estafó a más de 20 personas y acarrea varias denuncias por hechos similares. “Es la tercera vez que se cambia de local. El dueño del local dijo que hace seis meses no le pagaban y que venían personas con armas a buscarlo. A mi novio, entre débito y crédito, le sacaron $100 mil en total”.