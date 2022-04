Escándalo en el IFAI: ante la renuncia de Rodríguez, asume Roque Gervasoni en su lugar

Tras salir a la luz varios chats comprometedores del ex titular del organismo y ex diputado Marcelo Rodríguez, asumió en su lugar Roque Gervasoni, también ex diputado provincial. Los chats muestran cómo Rodríguez mantenía relaciones con alrededor de 40 mujeres, ofreciéndoles contratos y dinero a cambio de prestaciones de índole sexual.