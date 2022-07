En el Regimiento de Infantería Monte 30 de Apóstoles, perteneciente al Ejército Argentino se realizó un festejo por el ascenso de soldados a cabo, donde participaban egresados y otras personas del ejército, sin embargo, la celebración no fue recibida de esa manera para el soldado Michael V. (26), quien quedó con graves lesiones de consideración que ponen en riesgo su vida.

El denunciante del suceso fue su padre, Oscar V (46), quien detalló en la Comisaria Seccional 3ra de Apóstoles, que en horas de la noche del 8 de julio recibió un mensaje de su nuera. La mujer alertó que durante el evento su hijo habría sufrido golpes en la columna vertebral, por lo que habría sido trasladado hasta el Hospital de Apóstoles donde ingresó con síntomas de hipotermia.

Luego el trágico festejo derivó al soldado con lesiones que comprometían el riesgo de vida. Debido a esto, lo trasladaron hasta el Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga de la ciudad de Posadas.

Los médicos de guardia señalaron que, a raíz del traumatismo, no podría volver a caminar y que requería de manera inmediata una cirugía para salvarle la vida.

En este sentido, el padre del joven aclaró que nadie del Ejército avisó a ningún familiar de lo sucedido a su hijo. Lamentó que tampoco los doctores de la institución lo examinaron en primera medida.

De todas maneras, se tomó formalmente la denuncia. Además, se comisionó a médico de turno y bioquímico del sector quirófanos a los fines de examinar en el Sanatorio Boratti de Posadas.

Tras la denuncia, se elevó a la Comisaria 2da UR-VII, por razones de jurisdicción y se le informó al Juez de Instrucción N° 2, Dr.Juan Manuel Monte. De este modo, se dará intervención al Juzgado Federal en turno por tratarse de un organismo Nacional.

La familia de Michael Verón exige justicia y que se esclarezca el caso

La familia del joven se encuentra muy angustiada y exige justicia para Michael. En este sentido, su hermana Marianela Verón desconoce las circunstancias en la que habría ocurrido el hecho, porque “hay muchas versiones”. Por otro lado, en la tarde del sábado, en el Sanatoria Boratti de Posadas, al joven le realizaron la primera intervención quirúrgica.

La hermana de Michael Verón agregó que “él era soldado y se fue a Buenos Aires. Estudió 3 meses, se recibió de cabo. Cuando volvió, le ordenaron que sirva a los superiores, le obligaban a hacer cosas que sinceramente no sé, no quiero decir algo que no sé”.

También comentó que por lo poco que habló con su hermano, él le habría dicho que estaba pasando mal. “Nos pedía perdón de algo que ni siquiera tiene la culpa”, sostuvo Marianela Verón. “Lo único que queremos es que se haga justicia y que mi hermano salga bien de esto”, finalizó.