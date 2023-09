Una tiktoker renovó su placard con ropa de Flores y se hizo viral al contar lo que pagó

Encontrar ropa linda y barata en un solo lugar puede parecer una inversión no solo de dinero, sino también de tiempo. En el último tiempo, en TikTok, se han viralizado muchos videos de personas que visitan la calle Avellaneda en Flores y han podido renovar su guardarropa.

Con algunos consejos y precauciones previas, se puede ahorrar dinero, tiempo y energía antes de aventurarse a comprar en la concurrida calle Avellaneda, un destino popular tanto para emprendedores como para particulares que buscan prendas por precios accesibles para todos.

Local Tomas y Anuck ropa con amplia variedad de talles, ley de talle (Facundo Luque / La Voz) Foto: Luque, facundo

La calle Avellaneda, ubicada en el corazón de Flores, es una elección frecuente para aquellos en busca de ropa, al igual que la reconocida zona de Once. No obstante, si no está familiarizado con los locales de antemano o no conoce la ubicación de las tiendas más económicas, podría correr el riesgo de no lograr su objetivo principal: ahorrar dinero en su compra de ropa.

Renovó su placard con ropa de Flores: el video viral que muestra cuánto gastó

En las últimas horas, una joven de las redes sociales compartió su experiencia de renovación de su guardarropa con prendas compradas en Flores, dejando a sus seguidores asombrados al detallar cada artículo y revelar el gasto total.

Valentina Suriano inició su video con entusiasmo al afirmar: “Creo que hice excelentes compras”. Comenzó mostrando una variedad de accesorios, incluyendo una bandolera con tiras de cadenas, una riñonera clásica, aros plateados y una elegante gorra. Además, no pudo resistirse a unas modernas gafas de ciclista y compartió con sus seguidores: “Estos anteojos tienen un precio de ocho mil pesos en cualquier otro lugar, ¡pero los conseguí por solo 1500 pesos!”.

Calle Avellaneda - Flores Foto: redes

Después de adquirir varios pares de medias, Valentina se dirigió hacia la sección de abrigos y adquirió un sweater junto con dos buzos clásicos. Resaltó la calidad de sus compras al afirmar: “Me gustaría que puedan apreciar la calidad de estas prendas, es realmente excepcional”.

La joven creadora de contenido hizo una recapitulación de sus compras en los diversos locales y galerías de Flores, revelando un total de $32.200. Con una sonrisa en el rostro, compartió su sorpresa al comparar sus adquisiciones con los precios de una marca de renombre en otro lugar, donde un solo buzo similar costaba $50.000. Concluyó su video enfatizando el valor y la economía de sus compras en Flores.