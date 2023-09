Un tiktoker explicó el mito sobre cuál es la mejor nafta en Argentina y generó debate

Dentro del mundo automotor siempre existió el mito que decía que cargando un tipo específico de nafta, nuestro vehículo tendría un mejor rendimiento. Es por eso que un TikToker investigó al respecto de este mito y develó cuál es el mejor combustible de Argentina.

La nafta se utiliza como tal para el funcionamiento de motores de combustión interna o también llamados de explosión, tales como los presentes en autos, camiones, motos y lanchas. Una chispa eléctrica es la responsable de provocar la combustión de nafta dentro de los cilindros del motor, obteniendo así la energía mecánica surgida de la composición química de este tipo de combustible.

La petrolera Raízen Argentina, licenciataria de la marca Shell, aplicó el segundo aumento de agosto en los precios de sus combustibles. Esta vez se trata de un incremento de entre el 5 y 6%, Foto: Foto: Orlando Pelichotti Foto: Orlando Pelichotti

En nuestro país, como en casi toda Latinoamérica, la regulación establece dos tipos de naftas, de ‘Grado 2′ y ‘Grado 3′, según indica la Secretaría de Energía. Tal vez las conozcas mejor como Súper y Premium, respectivamente.

Siempre se dijo que el combustible de la empresa Shell es el mejor que existe y que si lo usamos en nuestro vehículo, el mismo tendría un mejor rendimiento. Es por ello que, Fernando Heredia, periodista de energía en Forbes y CNN, explicó en un TikTok si existe alguna diferencia entre las distintas empresas que comercializan el combustible en nuestro país.

“Es increíble que esté tan popularizado que la nafta de Shell es mejor a las otras. Me lo dicen amigos, me lo han dicho en talleres mecánicos, también me lo han comentado en concesionarias de autos y la verdad es que es una mentira total”, expresó Fernando.

Este periodista comentó que investigó con muchísimos especialistas en refinación y expertos del Downstream, según su testimonio, “en todas las refinerías de Argentina están guiadas por las mismas especificaciones y cumplen los mismos estándares, además de manejar la misma tecnología”, por lo que es lo mismo cargues donde cargues nafta.

Fernando Heredia hizo una salvedad y explicó que todos los especialistas con los que habló destacan que “hay una gran ventaja” entre usar la línea premium y la nafta súper de las empresas.

Este periodista explicó que en los últimos años, las refinerías encararon un plan de inversiones muy ambicioso que mejoró muchísimo la calidad de los combustibles en nuestro país, dado que estaba un paso atrás del estándar mundial y de algunos países de la región.

Por último, Fernando derribó el mito de Shell sugiriendo que esta creencia cobra más fuerza por la marca de la alianza con la automotriz Ferrari, y dada la excelencia de sus vehículos, este convenio le generó a la petrolera una jugada magistral de marketing.