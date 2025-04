El reportaje que el Papa Francisco concedió al periodista Nelson Castro y que pidió que se hiciera público recién después de su muerte finalmente salió a la luz.

Emitido por El Trece, el testimonio ofrece un retrato íntimo, emocional y espiritual del Sumo Pontífice argentino, que falleció este lunes a los 88 años. En la entrevista, el Papa reflexiona sobre su elección como líder de la Iglesia Católica, su vida cotidiana, su relación con el dolor y la ansiedad, y también sobre su papel pastoral durante la última dictadura militar en la Argentina.

El papa Francisco murió el 21 de abril de 2025 y dejó un legado importante. (AP)

La entrevista que el Papa Francisco pidió no saliera hasta su muerte

“Sentí paz, no ansiedad”, recordó Jorge Bergoglio sobre el momento en que fue elegido Papa en 2013. En el relato, destaca la figura del cardenal brasileño Cláudio Hummes, quien le susurró al oído: “No te preocupes, el Espíritu Santo actúa así”. Fue Hummes quien también le dijo: “No te olvides de los pobres”, frase que marcó profundamente al entonces cardenal argentino y que lo llevó a elegir el nombre de Francisco.

El Pontífice habló también sobre sus rutinas y sueños. Contó que suele dormirse a las 10 de la noche y levantarse a las 4 de la madrugada. “Tengo un reloj especial en el cerebro”, bromeó. “A veces sueño cosas lindas, recuerdos, pero no cosas que me torturen”, agregó.

Uno de los pasajes más llamativos del reportaje fue su reflexión sobre la salud mental. Francisco reconoció que vivió momentos de gran presión, especialmente durante la última dictadura militar, cuando llegó a trasladar personas escondidas en su auto. “Imagínese; llevar escondido en el auto de atrás a uno, tapado con una frazada y pasar tres controles de Campo de Mayo desde Buenos Aires a San Miguel. La tensión era difícil, ¿no?”, relató.

Fue entonces cuando decidió pedir ayuda. “Fui a ver una señora, una gran mujer. Me ayudó con explicaciones y consejos. A hondazo limpio me aconsejaba. Fueron seis meses que me ayudaron muchísimo. La doctora Rubel”, recordó. Fue la única vez que recurrió a una psiquiatra, pero considera que el aprendizaje le sirvió para toda la vida. “La neurosis es querer hacer todo rápido. Frenate. ‘Festina lente’, decían los antiguos: apurate despacio”, reflexionó.

El Papa también habló sobre el “dolor ajeno” y cómo lo afectan especialmente los niños abandonados, los chicos soldados y los ancianos. “Son cosas que me tocan mucho”, confesó.

A nivel personal, recordó como grandes tristezas la muerte de sus padres y algunas situaciones históricas dolorosas. “A veces me manejaron ellas a mí. Hay que dejar que se vayan. El sufrimiento no se va, pero se puede mirar con autenticidad”, dijo.

Si bien reconoció que se enoja, afirmó que no guarda rencores. “Me arrabio, como dicen acá. A veces digo ‘qué salame’. Pero de ahí no pasa. Me hace daño guardar rencor”, explicó.

También se refirió a sus problemas de salud: reveló que sufría un desequilibrio entre el páncreas y el hígado que le había causado aumento de peso y otros síntomas. “Con una dieta especial se estabilizó todo”, contó.