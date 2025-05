Javier Milei compartió una imagen editada de El Eternauta y estalló la polémica

Hace unos días se dio el estreno de El Eternauta en Netflix y desde que salió está en boca de muchos. Tanto es así que es la serie más vista en 28 países y la segunda más reproducida a nivel mundial, según difundió Flix Patrol. En ese sentido, el presidente Javier Milei resubió una historia editada que estaban difundiendo los fanáticos de él.

La historia que subió Javier Milei sobre El Eternauta que estaba editada

En las últimas horas, el jefe de Estado publicó en su cuenta de Instagram, una imagen sobre una supuesta escena de la serie en la que de fondo se veía una pintada en la pared que señalaba “Milei 2027″. Páginas allegadas al libertario, la viralizaron como un “descuido de Netflix” y ganó mucha repercusión en redes sociales. Sin embargo, la leyenda escrita está editada y se volvió un tema de discusión en las plataformas, principalmente en X, antes Twitter.

La historia del Presidente de la Nación en Instagram.

Ante esto, la gente aprovechó para dejar sus distintas opiniones en Instagram, X y demás: “¡Es trucado! ¡No engañen a la gente de bien! Si no, nos vamos a parecer a lo que estaba antes“, ”La verdad que no me parece bien que hagan estas cosas engañando a la gente".

La imagen falsa que si viralizó en redes.

Los números increíbles de El Eternauta

Es la serie más vista en 27 países, según datos de Flix Patrol. Entre ellos se destacan: Argentina, Brasil, Alemania, Italia, España, Bangladesh, Arabia Saudita, Bolivia, India y Turquía.

Ocupa el segundo puesto entre las series más vistas a nivel global.

Fue estrenada en más de 200 países y territorios.

Doblada a más de 12 idiomas.

Subtitulada en más de 30 idiomas.

Recibió un 93% de aprobación en Rotten Tomatoes, una de las plataformas de crítica más influyentes del mundo.

Obtuvo una calificación de 7.2 sobre 10 en IMDb (Internet Movie Database), consolidando su popularidad entre el público global.