Es albañil, trabaja en el exterior, reveló cuánto gana y se hizo viral en TikTok

Francisco Pico es un usuario argentino de TikTok que cuenta una perspectiva singular de su vida en Sidney, Australia, y su ocupación como albañil. En los últimos días, su historia se ha viralizado al compartir el monto que percibe en dólares por su profesión al otro lado del mundo.

En su cuenta Pico.LaFuria, este usuario de TikTok presenta un emocionante video donde revela las interioridades de su rutina laboral en un sitio de construcción en Australia. “Saludos a todos, son las cinco de la mañana y quiero mostrarles cómo transcurre un día como albañil en Australia”, inicia la grabación de Pico, luciendo su indumentaria de trabajo y un casco de constructor que marca el inicio de su día.

El joven nos mete en su viaje diario, utilizando trenes y autobuses para llegar a su lugar de trabajo, una escuela en este caso. “Nos hacen pasar por la inducción, donde confirmamos que todo está en orden, y así comenzamos nuestra primera tarea del día, que consiste en limpiar un almacén. Sacamos todos los residuos. Hoy nos enfocamos en mantener todo limpio”, relata con énfasis.

Francisco Pico de TikTok Foto: redes

Tras barrer escaleras y el primer piso del lugar, Francisco continúa: “Usando la carretilla, retiramos los escombros y los depositamos en un contenedor”.

Llega la hora del almuerzo y Francisco se toma un descanso para compartir este momento. Extrae raviolis con salsa de una lata de la reconocida marca Campbell’s y los calienta en el microondas. “Los raviolis estaban deliciosos, llenos de sabor”, comenta con satisfacción. Según lo que comparte en el video, esta comida le costó alrededor de 3 dólares australianos (equivalentes a unos 2 dólares estadounidenses).

En la segunda mitad del día, el joven tiktoker muestra cómo se les pidió crear “un sendero con banderines y conos” y luego realizar tareas de limpieza en el comedor, barrer y pasar el trapo, y continuar con las labores en el baño, manteniendo este ritmo a lo largo del día. En un resumen de sus actividades, Francisco concluye: “Realmente, fue un día muy tranquilo”.

Este video brinda un vistazo íntimo a la vida y trabajo de un albañil argentino en Australia, compartiendo su día a día y experiencias a través de TikTok, conectando a la audiencia con su realidad en otro rincón del mundo.

Cuanto gana Francisco como albañil en Australia

“Bueno, gente, ya se terminó el trabajo, tengo el papel firmado, trabajamos 8 horas y media, media del almuerzo que no cuenta porque no te lo pagan. Me pagan 35 dólares (australianos) la hora, así que sería un total de 280, guacho. Nada mal para un día de trabajo en Australia. Juju”, dice Francisco, entusiasmado tras finalizar su jornada laboral.

El valor de los 280 dólares australianos por día, traducidos a dólares estadounidenses, serían alrededor de 185. Si eso se pasa a pesos argentinos, son alrededor de 85.000 al dólar blue, o alrededor de 41.000 al valor oficial.

El video de Pico en TikTok se convirtió en un fenómeno viral, con más de 1.700.000 reproducciones, casi 73.000 “Me gusta” y decenas de comentarios.