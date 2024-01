El insólito blooper de Mónica Gutiérrez: un hombre apareció desnudo mientras estaba al aire

Mónica Gutiérrez es una de las periodistas más reconocidas del país y una palabra autorizada al hablar de distintos temas de actualidad en Argentina. En medio del día de marcha por el paro nacional que organizó la Confederación General del Trabajo (CGT), la comunicadora salió por videollamada desde su casa en un programa de Telefe.

En lo que parecía un momento serio y de análisis político mientras la periodista hablaba con Verónica Lozano en “A la Barbarrosa”, se vivió una inesperada escena en la casa de Mónica que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

La periodista estaba hablando cuando sin darse cuenta de la cámara, su pareja sale del baño y cruza sin ropa por el cuadro de la videollamada. El hombre llegó a taparse con una tablet, pero la imagen ya comenzó a circular por las redes sociales.

La reacción Mónica Gutiérrez al blooper de su marido

La periodista no se dio cuenta de lo que ocurría detrás de ella hasta que le avisaron del incómodo momento y la viralización del video. El hombre que aparece en la pantalla es su marido Alejandro Gawianski.

La conductora habló con la prensa sobre lo ocurrido: “Primero quiero pedirle disculpas a la audiencia. Es una cosa divertida, si es que podemos ponerlo en ese plano”.

Mónica Gutiérrez habló del blooper de su marido Foto: gentileza la naci

“La gente de Telefe me llamó para hacer un Zoom a las 9 y me pidieron que estuviera lista a las 9:30. Yo estaba leyendo en el cuarto, entonces me vestí superrápido, me maquillé y armé la locación con un trípode. Alejandro todavía estaba en la cama. No tuve tiempo de armarlo en otro lado y no me di cuenta de que él había quedado atrapado”, señaló la periodista.

Mónica Gutiérrez y su marido protagonizaron un llamativo blooper que se volvió viral Foto: instagram/monigps

“Mi idea era que en el plano no se viera y le dije a él que no fuera a salir, pero la nota se hizo larga, porque se ve que estaba rindiendo el rating, él no aguantó más y salió. Yo no me di cuenta de que estaba grabando la puerta”, explicó Mónica sobre el video de su marido.

Luego comentó sobre el momento en que se entera del video viral: “Él no se enteró, porque yo tampoco me di cuenta cuando estaba al aire, hasta que un momento una productora me puso un stop y me preguntó si quería aclarar algo. Yo no entendía qué tenía que aclarar, hasta que me dijo que el blooper se viralizó”.