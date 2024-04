¿Cuál es tu tipo de sueño?: expertos revelan cuatro formas de dormir y su impacto en la salud

Los malos hábitos de sueño no solo afectan el bienestar a corto plazo, sino que también están estrechamente relacionados con el desarrollo de condiciones de salud crónicas a largo plazo. Sobre este tema, se realizó un estudio donde se identificaron cuatro patrones que caracterizan cómo duermen las personas y su correlación con la salud.

Los investigadores descubrieron cuatro patrones de sueño. Foto: Freepik

Sobre qué trataba el estudio

El estudio se denomina 10-year Stability of an Insomnia Sleeper Phenotype and Its Association with Chronic Conditions y estuvo a cargo de investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania en los Estados Unidos. El objetivo de la investigación se basó en “identificar distintos fenotipos de salud del sueño en adultos, examinar las transiciones en los fenotipos de salud del sueño a lo largo del tiempo y posteriormente relacionarlos con el riesgo de enfermedades crónicas”, según se indica en el informe.

Para llevar a cabo el estudio se utilizó una muestra de hábitos de sueño de 3700 participantes de los Estados Unidos y sus condiciones de salud crónica en dos momentos con 10 años de diferencia. Los datos incluyeron la regularidad y duración del sueño, la satisfacción percibida, el estado de alerta durante el día, y el número y tipo de afecciones crónicas.

Qué arrojaron los resultados

Los investigadores identificaron cuatro patrones de sueño diferentes:

Personas que duermen bien: se caracterizan por tener hábitos de sueño óptimos en todos los aspectos evaluados.

Personas que duermen durante el fin de semana: se caracterizan por tener un sueño irregular, específicamente una duración promedio de sueño corta, pero tiempos de sueño más prolongados los fines de semana o días no laborables.

Personas que duermen con insomnio: se caracterizan por problemas de sueño relacionados con síntomas clínicos de insomnio, que incluyen una duración corta de sueño, cansancio elevado durante el día y mucho tiempo para conciliar el sueño.

Personas que duermen siestas: se caracterizan por dormir bien, pero con frecuentes siestas durante el día.

Qué opinan los investigadores sobre los resultados

Los investigadores encontraron que más de la mitad de los participantes fueron identificados como personas que dormían con insomnio o dormían siestas, los cuales calificaron como patrones de sueño subóptimos. También indicaron que dormir con insomnio durante 10 años aumenta la probabilidad de padecer enfermedades crónicas, incluidas las cardiovasculares, diabetes y depresión.

“Estos resultados pueden sugerir que es muy difícil cambiar nuestros hábitos de sueño porque la salud del sueño está integrada en nuestro estilo de vida en general. También puede sugerir que las personas aún no conocen la importancia de su sueño y los comportamientos de salud del sueño”, afirmó Soomi Lee, profesora de la Facultad de Salud y Desarrollo Humano que participó en el estudio.

“Necesitamos hacer más esfuerzos para educar al público sobre la buena salud del sueño. Hay conductas de higiene del sueño que las personas podrían adoptar para mejorarlo, como no usar teléfonos celulares en la cama, hacer ejercicio regularmente y evitar la cafeína al final de la tarde”, continuó.

Los investigadores descubrieron que los adultos mayores y los jubilados tenían más probabilidades de tomar siestas, mientras aquellos que están sin empleo, había una tenencia mayor de tomar siestas. Por otra parte, según Lee, las condiciones económicas y las influencias sociales pueden influir en los patrones de sueño.

“Dormir es un comportamiento cotidiano. El sueño también es modificable. Entonces, si podemos mejorar el sueño casi todos los días, ¿qué resultados podríamos ver después de varios meses o incluso de varios años? Unos mejores hábitos de sueño pueden marcar muchas diferencias significativas, desde mejorar las relaciones sociales y el rendimiento laboral hasta promover conductas saludables a largo plazo y un envejecimiento saludable”, finalizó Lee.