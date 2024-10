A dónde van los gatos cuando salen de casa: un estudio reveló la distancia que recorren

¿Alguna vez te preguntaste a dónde se dirige tu gato cuando sale de casa? Estas mascotas, al tener acceso al exterior, son cazadores naturales, y varios estudios demostraron que entre el 50% y el 80% de ellos participan en actividades de caza. Una reciente investigación no solo revela la distancia que recorren, sino también los tipos de hábitats que visitan, que es esencial para evaluar su impacto en la biodiversidad.

El estudio reveló el "paisaje felino" de los gatos domésticos.

Qué plantea el estudio

La investigación, denominada “Mapping the “catscape” formed by a population of pet cats with outdoor access”, y publicada en la Revista Nature, estudia el mapeo del ‘paisaje felino’ (la intensidad combinada del uso del espacio por parte de una población felina), de esta forma, se podría comprender mejor y mitigar los impactos ecológicos de los gatos domésticos.

Para esto, los científicos estudiaron los movimientos de 92 gatos, asociados a 76 hogares, durante un mes y utilizaron tecnologías como el seguimiento por GPS para mapear sus trayectorias y entender mejor su uso del espacio. La proporción de sexos de los felinos etiquetados con GPS fue casi igual (49% hembras), todos los gatos, excepto 2 jóvenes (1 hembra, 1 macho), fueron esterilizados. El 32% tenían acceso libre o parcialmente libre al exterior a través de una puerta para mascotas, los restantes fueron liberados manualmente por sus dueños.

Cuáles fueron los resultados

El análisis mostró que las distribuciones de los gatos domésticos con acceso al exterior se combinan en una superficie que abarca el paisaje suburbano y áreas circundantes. La extensión de este espacio depende de la cantidad de felinos y el tiempo que pasan en cada lugar, marcando el riesgo de interacción con especies presas.

El paisaje de gatos también podría reducirse al disminuir el tamaño de su área de distribución, lo que se podría lograr mediante medidas como el confinamiento nocturno o la esterilización. Aunque todos los gatos del estudio fueron esterilizados, los profesionales afirman que su impacto sigue siendo considerable.

La alta fidelidad de los gatos a sus hogares se evidencia en que el 79% del tiempo al aire libre lo pasan a menos de 50 metros de sus casas. Esto implica que el mayor riesgo de depredación para la fauna local es más agudo cerca de áreas residenciales. Por otro lado, el 37% del paisaje utilizado por los felinos se extiende más allá de las zonas urbanas, aunque la mayoría del riesgo se concentra en hábitats urbanos.