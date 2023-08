Todos los detalles del plan de Gobierno de Javier Milei

Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, encabezó esta tarde la presentación de su plan de Gobierno junto a sus colaboradores.

Milei durante su visita en Córdoba. (Javier Ferreyra / La Voz) Foto: Javier Ferreyra

En un spot que subió este martes, el economista libertario llamó a “no quedarse en casa” el próximo 13 de agosto, día de las PASO. “Sé que parezco demasiado apasionado y a muchos de ustedes no les gusta eso, pero esta elección no se trata de mí, se trata de vos”, señaló.

Entre los puntos destacó los cambios que, en caso de llegar a la Presidencia, realizará en materia de Estado, económico, judicial, capital humano, política de defensa, entre otros.

Cuál es el plan completo de Javier Milei

“La función del Estado no es entrometerse en cada aspecto de la vida de los individuos (ni para bien ni para mal). La función del Estado es proteger los derechos fundamentales de la vida, la libertad y la propiedad de los individuos”, dice uno de los pasajes del texto expuesto.

En cuanto a seguridad señaló: “En nuestro Gobierno vamos a devolverle a las fuerzas de seguridad el apoyo político que necesitan para cumplir esa función esencial que establece nuestra Constitución”.