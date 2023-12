Todo lo que dejó la visita de Milei al programa de Mirtha Legrand: DNU, protestas, inflación y Ganancias

El presidente Javier Milei aseguró que tiene “un mandato muy claro para terminar con la inflación” y defendió el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó para implementar la desregulación de la economía al señalar que apunta a que “los mercados sean más competitivos” y terminar “con algunos privilegios”.

“Estamos confiados en que si logramos sostener este DNU que hemos enviado va a ser muy positivo”, aseguró Milei en declaraciones al programa de Mirtha Legrand que fue grabado el viernes y se emitió durante la noche del sábado por El Trece.

Javier Milei con Mirtha Legrand: “Vengo a terminar con la inflación”

El Presidente estuvo acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la mesa donde remarcó que tiene “un mandato muy claro” para “terminar con la inflación, evitar la hiperinflación”, que “crezca la economía” y “en materia de seguridad”.

“Apuntamos a que haya un shock de inversiones gracias al shock de libertad que dimos en ese DNU”, apuntó Milei y añadió que con esta decisión “hacemos que los mercados sean más competitivos y terminamos con algunos privilegios. Y algunos que ven afectados sus intereses se quejan”.

Milei: No hay plata

Además, reiteró que “no hay plata” porque la gestión anterior “ha dejado una situación verdaderamente lamentable” y aseguró que “es la primera vez en la historia que el 60 por ciento del ajuste cae en el sector público y o enteramente en el sector privado”.

“Nos vimos obligados ha hacer un programa de estabilización muy duro”, afirmó y añadió que “tenemos indicadores sociales peores que en el 2001″, a la vez que indicó que “están dadas todas la condiciones para la peor crisis de la historia”.

Sobre las expresiones de descontento social a través de los cacerolazos que se realizaron esta semana, Milei dijo: “Los cacerolazos estaban prearmados, ¿Cómo hicieron para leer tan rápido el decreto?”, y defendió el contenido del DNU al asegurar que otorga “más libertad a los argentinos”.

“Si hay gente con síndrome de Estocolmo que adora sus captores eso no es una conducta normal y es un caso particular. Uno no hace política para los casos particulares”, manifestó.

Milei sobre el protocolo antipiquetes de Bullrich

Asimismo, ponderó el operativo del pasado 20 de diciembre cuando se inauguró el protocolo antipiquetes de Bullrich y sostuvo que “hubo más denuncias” contra las organizaciones sociales que personas en la manifestación.

“Bullrich quería otra cartera pero en un acto de grandeza aceptó ser ministra de Seguridad. El trabajo que está haciendo es formidable y estoy orgulloso”, destacó y añadió que el expresidente, Mauricio Macri, se comportó “como un señor” con él.

También consideró que “probablemente debería haber la mitad de empleados públicos” y sostuvo que “las empresas públicas nos generan pérdidas”.

“Hay que cerrar todas las empresas del Estado”, subrayó y afirmó que no ve sentido en “sostener la TV Pública”, que denunció que se utilizó como “mecanismo de propaganda”, o la agencia de noticias Télam que no descartó dársela “a los empleados”.

“En el DNU convertimos a todas las sociedades del Estado en Sociedades Anónimas y pueden ser privatizadas y está la posibilidad de que sean entregadas a los empelados. Hay una cláusula anti boicot porque los sindicatos pueden querer bloquearlo. Con uno solo que la quiera, se la puede quedar”, alardeó.

Milei sobre Ganancias

Consultado sobre el Impuesto a las Ganancias que podría volver a ser pagado por los trabajadores, Milei dijo que se analiza esa posiblidad para compensar la pérdida de recursos de las provincias.

“Yo no voy a coparticipar el impuesto al cheque. Si no lo quieren reinstaurar, vamos a bajarle más las transferencias. Tiene que ver con arreglar el desastre fiscal que causó sobre las provincias la eliminación de Ganancias. Como parte del programa de estabilización reconocemos ese problema y para ayudar a las provincias estamos dispuestos a restaurarlo”, manifestó.

Elon Musk y el litio

Además, se refirió al magnate Elon Musk y aseguró que “está sumamente interesado en el litio” al igual que “el gobierno de Estados Unidos y muchas empresas” norteamericanas, pero dijo que “necesitan un marco jurídico que respeten el derecho de la propiedad”.

“Veo a la Argentina en una situación complacida pero tenemos todos los elementos para ponernos de pie, que vuelva a tomar el sendero de crecimiento y que en 35 años volvamos a ser potencia”, afirmó.

Por otro lado, señaló que “los que han robado tienen que pagar por eso pero tenemos que mirar para adelante” y “no podemos gobernar mirando el espejo retrovisor”.

“Hemos empezado a ganar la batalla cultural. La esencia de la decadencia argentina es un problema cultural, es una degradación moral”, afirmó y subrayó que “la salida es la libertad”.

“Los jóvenes suelen ser rebeldes contra el staus quo y en Argentina es de izquierda. Los jóvenes tienen menos tiempo de exposición al lavado de cerebro que es la educación pública y, frente a lo que fue la pandemia, redescubrieron el valor de la libertad que permitió que hicieran un trabajo de divulgación con sus familiares. El movimiento arrancó efectivamente con los jóvenes por el rol de las redes. Son los grandes responsables de haber generado este movimiento”, apuntó.

Milei sobre sus perros

En otro tramo de la entrevista, Milei se refirió a sus mascotas, a quienes se refiere como sus “hijos de cuatro patas”, y ante una consulta sobre si habla con ellos, respondió: “Si lo que dicen es cierto, son los mejoresestrategas del mundo porque en dos años llegue a ser Presidente”.

Críticas a Pallarols

También criticó al orfebre Juan Carlos Pallarols por haber dicho que estaba a cargo de la fabricación del bastón presidencial.

“Pallarols es un mentiroso. Es un farsante. El señor Pallarols dijo que le había pedido un bastón (presidencial) con peluquita, lo cual era falso. Él quería cámara evidentemente”, disparó.

Por otra parte, aclaró que ya no dona su dieta como Presidente por “un problema de incompatibilidad” que no tenía cuando era diputado y podía “seguir dado conferencias” para conseguir su sustento.

“Mi dinero lo maneja mi hermana”

“Mi dinero lo maneja mi hermana”, reveló en alusión a la Secretaria General de la presidencia, Karina Milei, y confirmó que el 27 de diciembre estará en Mar del Plata para acompañar a su pareja, la comediante Fátima Florez, en su temporada teatral.