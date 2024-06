Qué buscan los argentinos en Google sobre Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano

Sandra Pettovello es periodista y actualmente se desempeña al frente de la cartera de Capital Humano. En estas elecciones salió votada como Diputada Nacional electa, pero decidió no asumir su cargo para poder desarrollarse en esta nueva área que abrió Milei.

“Soy una persona que ingresa al barro de la política (…) desde la parte técnica y desde la gestión. Como ciudadana, por momentos indignada y por momentos de mucha tristeza al ver el estado de la Argentina”, señaló Pettovello en una entrevista.

Desde que asumió, los movimientos sociales realizaron distintas manifestaciones a la puerta de su ministerio reclamando por el aumento de los planes sociales por la inflación y denunciando el recorte en el envío de alimentos a los comedores populares.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, durante la manifestación de merenderos. (Gentileza Utep)

Durante este último año y luego de este escándalo, los argentinos realizaron varias búsquedas en Google sobre Sandra Pettovello.

Uno de sus picos máximos de búsqueda fue en noviembre, cuando Javier Milei anunció que sería ella quien se encargaría de una de las áreas más importantes del Gobierno. Aseguró que sería la “superministra” al frente de Educación, Salud, Trabajo y Desarrollo Social, que dejaban de ser ministerios particulares para incluirse dentro de Capital Humano. Finalmente, Salud continuó como cartera independiente, pero de todos modos el de Pettovello siguió siendo un “superministerio”.

Sandra Pettovello Foto: Twitter

¿Qué buscaron en Google sobre Sandra Pettovello?

Google Trends mide el interés de búsqueda, es decir, es un indicador de la curiosidad que despierta un tema y toma un porcentaje aleatorio de búsquedas de usuarios de cierto país o región. Durante 2023, estas temáticas relacionadas a la ministra Sandra Pettovello fueron las más buscadas.

Sandra Pettovello Foto: Twitter

Sandra Pettovello y Pablo Rago

Sandra Pettovello y el reconocido actor, Pablo Rago, estuvieron casados hace 30 años. Cuando ella asumió, las redes sociales estallaron y volvieron a traer este amorío del pasado.

Pablo contó que cuando nombraron a su exesposa como ministra, su nombre se volvió tendencia en X (antes Twitter) cuando los usuarios recordaron su relación con ella. “Hace 30 años que no sé nada de ella. Pero es increíble lo que generan las redes”, expresó el famoso.

“Supe que me convertí en tendencia porque me mandaron mis amigos los tuits. Me han dicho cosas muy graciosas. De hecho, un amigo de toda la vida me dijo ‘con todas las cosas que te pasaron lo único que te faltaba era tener una ex que es ministra de Milei’. Cartón lleno”, agregó el actor con humor.

Pablo Rago estuvo casado con la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello Foto: gentileza clarín

Sandra Pettovello, Capital Humano

Muchas de las personas buscaron que es el ministerio de “Capital Humano”, una novedad que llegó a la Argentina con el Gobierno de Javier Milei.

Se concentró bajo este nombre los distintos ministerios que existían hasta el momento, que fueron cerrados: Educación, Salud, Trabajo y Desarrollo Social.

A qué se dedicaba Sandra Pettovello antes

Su website, “licpettovello.com”, ya no se puede encontrar en internet, pero en las redes está disponible la información que Sandra Pettovello mostraba allí antes de entrar a la política.

“Mi primera elección de carrera fue el derecho, me impulsaba la defensa de las causas justas. Sin embargo, pasado un tiempo sentí que esa rutina no era para mí y decidí estudiar periodismo”, reconoce en su perfil.