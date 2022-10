Por mensajes violentos y amenazas: Cristina Kirchner será querellante en la causa contra Revolución Federal

Cristina Kirchner fue aceptada este martes como querellante en el proceso contra la organización de ultraderecha Revolución Federal, que está siendo investigada por amenazas y mensajes violentos difundidos en redes sociales. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi fue el encargado de aprobar la inclusión de la vicepresidenta en la causa, que se encuentra bajo secreto de sumario y delegada en el fiscal Gerardo Pollicita.

Parte de la información del expediente fue aportado por Agustín Rossi, titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Las investigaciones se efectúan sobre comentarios emitidos en Twitter por dos miembros de la organización, que incluyeron amenazas de muerte contra la vicepresidenta, su hijo Máximo Kirchner y el presidente Alberto Fernández.

Agustín Rossi aportó pruebas a la investigación, Foto: @RossiAgustinOk

Los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal solicitaron que la funcionaria fuera aceptada como querellante. Estos letrados la representan también en la investigación por intento de homicidio ejecutado por Fernando André Sabag Montiel, el último 1° de septiembre. Los defensores insisten en conocer las pruebas del expediente y no descartan que exista algún tipo de vinculación entre ambas causas mencionadas.

Martínez de Giorgi había intentado que la causa que estaba en su juzgado pasara al de su colega María Eugenia Capuchetti -quien lleva adelante la del atentado-, pero la jueza lo rechazó. Según argumentó, no había “elementos concretos” que permitieran establecer una conexión entre los dos expedientes. Fue el presidente de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, quien estuvo de acuerdo con Capuchetti, determinando que se mantuvieran por carrilles separados.

Cuáles fueron los mensajes de Revolución Federal

El expediente que investiga a Revolución Federal abarca audios intercambiados durante una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022 por el grupo a través de la plataforma Twitter Space que fue convocada bajo el título “¿Hay que pudrirla?”. En esa conversación participan Jonathan Ezequiel Morel, de 23 años, y Franco Ezequiel Castelli, de 26 años.

Leonardo Sosa y Jonathan Morel, dirigentes del grupo “Revolución Federal” .

Uno de los mensajes agregados a la investigación habla de que “alguien se infiltre” entre los simpatizantes de la vicepresidenta para hacerla “pasar a la historia”, en referencia a la intención de cometer un atentado, algo que efectivamente se intentaría menos de una semana más tarde desde la fecha de dicho audio.

“Hoy por ejemplo veía cómo Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y pensaba que lástima que a mí ya me conocen la cara porque si no sabés cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje...”, comentaba uno de los miembros de la organización.

Por otra parte, se detectaron pagos millonarios a Morel, referente de Revolución Federal, y a dos socias suyas por parte de dos fideicomisos vinculados a la firma “Caputo Hermanos”. El dinero que habría surgido del entorno del exministro de Finanzas del Gobierno de Juntos por el Cambio, Luis Caputo, alcanzarían los $7 millones.