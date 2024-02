“Paro nacional de 24 horas del gremio sanidad”: el anuncio de Héctor Daer para el próximo jueves

El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), Héctor Daer, anunció este martes un paro de 24 horas de los trabajadores de ese gremio para el próximo jueves en contra de las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Javier Milei.

”Frente a la intransigencia de las cámaras empresariales, el Consejo Directivo de ATSA resolvió convocar a un paro nacional de actividades a partir de las 00 horas del jueves 22 de febrero”, informó el cosecretario de la CGT a través de su cuenta en la red social X.

El dirigente sindical advirtió asimismo que el gremio llevará adelante “todas las acciones gremiales necesarias para la recomposición salarial” en el sector.

Héctor Daer, cosecretario de la CGT. Foto: Correspos LaVoz

Héctor Daer acusó al Gobierno de “empobrecer al país”

El líder de la CGT, tras haberse conocido el superávit fiscal de enero se refirió a las medidas económicas adoptadas por el Gobierno, al cual acusó de “empobrecer” al país.

En ese sentido, hizo referencia a la “celebración” que la gestión de Milei hizo acerca del superávit fiscal del primer mes del 2024, y lanzó: “Festejar el superávit fiscal de enero con no haber pagado nada, no haber derivado ninguno de los fondos, no haberle mandado un peso a ninguno de los comedores, que licuó las jubilaciones, los salarios, si este es el rumbo, no va a mejorar nada”.

Y cerró diciendo: “Va a hacer un país empobrecido absolutamente”.