Nuevo enfrentamiento por los impuestos: lo que propone el Gobierno y la respuesta de la oposición

El jefe de asesores del Presidente, Antonio Aracre, habló sobre la “necesidad”, llegado el caso, de crear nuevos impuestos para continuar financiando el gasto público. Los dichos no pasaron inadvertidos y desde la oposición criticaron rápidamente la postura.

“Si vos pensás que hay un derecho que es inapelable, que lo tenés que dar, porque no le podés negar la salud o la jubilación a un determinado grupo de personas, entonces la discusión no es si la puedo pagar o no, sino cómo financio ese derecho. Y a veces no queda otra que hacerlo a través de un impuesto”, consignó Aracre a La Nación.

Aracre habló sobre la creación de impuestos.

“Eso no quiere decir que no se pueda eficientizar el gasto y cortar aquellas cosas que no sean productivas o necesarias, pero convengamos que también hay un límite en eso, porque hay una proporción muy grande del gasto público que está relacionado con los sueldos de los jubilados, los docentes, la policía, las Fuerzas Armadas, los médicos”, continuó.

“El gasto de la política es muy marketinero, pero es muy poco significativo, con lo cual tenés que terminar erosionando los ingresos de los jubilados, de los médicos, de los maestros”, remarcó el funcionario.

“La discusión es: ¿cómo llegamos a esos equilibrios macroeconómicos? Por supuesto que se puede ir eficientizando el gasto, pero hasta tanto crezcamos y la base imponible sea lo suficientemente alta para que la recaudación sustente ese gasto, ¿no tendremos que buscar algún nuevo tributo?”, dijo.

La respuesta de la oposición

El diputado nacional de Consenso Federal, Antonio ‘Topo’ Rodríguez, señaló al respecto: “No, Aracre. El Congreso no aprobará ningún nuevo impuesto. Sigue vigente nuestro proyecto de Cero Impuesto a las Ganancias, por tres años, a las #MiPyMEs que reinvertan sus utilidades en bienes de capital”.

La respuesta de "Topo" Rodríguez a Aracre. Foto: Twitter

En tanto su par de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, expresó: “No y no vamos a dejar que suceda en el Congreso. Salvo que Javier Milei se ausente cómo con la tasa aeroportuaria”, añadió al economista que mantiene un vínculo tirante con la líder de ese espacio y precandidata presidencial, Elisa Carrió.