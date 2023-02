Nicolás Carrizo dijo que Sabag Montiel le gatilló a Cristina Kirchner porque “Brenda Uliarte lo humillaba”

Nicolás Gabriel Carrizo, jefe de los copitos y acusado de ser partícipe secundario del atentado contra Cristina Kirchner el pasado 1° de septiembre, declaró sobre cuál fue para él el móvil del ataque. Según Carrizo, Fernando Sabag Montiel se vio presionado por su novia, Brenda Uliarte, quien lo “humillaba sexualmente”.

“‘Nando’ estaba frustrado, no podía con (Brenda) sexualmente. Entonces él quiso aprovechar la oportunidad, metiéndose en esto. Yo creo que si hubiese querido matar a Cristina Kirchner lo hubiera logrado. Pero no la quiso matar. Solo se quiso hacer ver, como para mostrar que él también es poronga”, señaló. Según Carrizo, la chica lo comparaba con Eduardo Miguel Prestofelippo, conocido como “El Presto”, con quien había tenido un encuentro sexual, según admitió el youtuber.

El detenido declaró este martes ante la jueza María Eugenia Capuchetti, el fiscal Carlos Rívolo y el abogado defensor Gastón Marano durante seis horas. Salió a la 6 de la mañana desde la cárcel de Marcos Paz, donde está preso, y salió pasadas las 15 del juzgado, en el tercer piso de Comodoro Py.

Sabag Montiel y Brenda Uliarte. Foto: Vía País

En su declaración, nuevamente intentó despegarse del ataque y buscó justificar los chats que llevaron a su detención. Asimismo, detalló cómo era su relación con la pareja que quiso matar a la funcionaria.

“Boluda. Estoy que no me la creo. Yo soy una negra chorreada de San Miguel y este chabón que es periodista, que es famoso, me quiere coger”, le había dicho a su amiga Agustina Díaz, quien había sido detenida y fue liberada por falta de mérito.

Carrizo comentó que Brenda humillaba a su novio. “Le sacó una foto en pollera y después ella se burlaba de la misma foto que le había sacado. Le decía que tenía hemorroides, que El Presto la tenía más grande”, declaró el joven, que considera que con el tiempo todo eso “lo terminó afectando”.

“Cuando Brenda venía, ella siempre le remarcaba a Nando que Presto era un ‘macho poronga’. Que Presto tuvo un problema con alguien del Gobierno. Brenda le hacia resaltar que Presto ‘la tenía más grande’ o ‘se le paraba’ y a Nando no. Lo que deduzco de todo esto, es que Nando estaba obsesionado con el tema de la fama. Cuando Brenda salió por la tele la primera vez, Nando se mostró más emocionado que ella y le recomendó que vaya más seguido a la televisión. Yo creo que hay una cuestión de celos de Nando”, analizó.

“Él estaba frustrado, no podía con ella sexualmente. Entonces quiso aprovechar la oportunidad metiéndose en esto. Yo creo que, si hubiese querido matarla, lo hubiera logrado. Pero no la quiso matar. Solo se quiso hacer ver, como para mostrar que él también es poronga. Eso es lo que yo entiendo que pasó. No tuvo nada que ver con la política. De hecho, yo leí que después de todo esto, ella lo empezó a elogiar a Nando. Pero no se sabe si lo elogia porque ahora ‘tiene huevos’, o porque lo llevaron preso. La mina sintió admiración solo al final. En los chats se ve. Antes, nada. Y después, en su cabeza, pasó a ser un héroe.”

Y sumó: “No me cabe duda que por acá viene todo el tema. Capaz me estoy equivocando. Además, si hubiese sido financiado, no lo hubiese hecho para que lo lleven en cana. Lo hubiera hecho de otra forma. No tiene sentido”.

Asimismo señaló que la pareja “no hablaba de política” y que si en algún momento mencionaron “querer matar a Cristina Kirchner”, él “no le prestó atención”. En cuanto a Sabag Montiel lo definió como una persona “tranquila, medio fabuladora”. El perfil criminalístico del atacante le da la razón en ese aspecto: determinó que era “narcisista” y que buscaba “impresionar”.

Los días previos al atentado, según Carrizo

“Lo primero que me llama la atención es que Nando estaba pidiendo plata a (Leonardo) Volpintesta o a alguien. También Mara (otra de las jóvenes del grupo Los Girosos) lo dice. Eso es lo primero que me llama la atención. Una de las cosas que pienso: si este pibe está financiado o algo, ¿por qué pide plata?”.

“Lo segundo que pienso: cinco días antes del atentado, él estaba insistente con el tema de los copos. Pedía algodón de azúcar. Pero me tuve que mudar y le dije que no se iba a poder. Yo lo que entiendo es que él necesitaba plata. Por lógica, una persona que sabe que va a cometer tal cosa, o está financiado, no va a estar desesperado por conseguir plata”, puntualizó Carrizo.

Según Carrizo, Brenda Uliarte humillaba a su novio.

Acerca de los hechos durante el día del atentado mencionó: “Llegó el 1° de septiembre, Miguel (uno de los copitos) me muestra una imagen y me dice que quisieron matar a Cristina. Yo creo que estaba viendo un resumen de fútbol y él me dijo ‘se llama Fernando Andrés Sabag Montiel, de 35 años’. Es Nando. Nos mirábamos todos. No lo podíamos creer. (...) Y acá viene todo este malentendido por el que estoy acá. Repito que tengo mucho humor negro y se me ocurrió mandar estos mensajitos que están en la causa”.

Para concluir, Carrizo apuntó a la Policía Federal: “¿Cómo no se dieron cuenta? Eso es raro. Es rarísimo. Tantos policías y un chabón se pone al lado de Cristina. Todo es rarísimo. Todo puede ser. Cosas que yo pienso. Después también me enteré que lo de Presto fue hace tiempo, pero no tengo idea de las fechas. En ese tiempo ellos no eran novios, Nando y Brenda. Sólo el último mes se pusieron a salir. Empezaron a salir y de golpe se hizo el malo”.