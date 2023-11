Milei a empresarios del “círculo rojo”: “Hay un momento que hay que rebelarse; es ahora”

“No importa que hace 100 años que nos vienen ultrajando. Hay un momento que hay que rebelarse. Es ahora”. En tono enfático, el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, disertó este miércoles ante ejecutivos del “círculo rojo” y dio más precisiones de su modelo económico, donde prometió que los privados podrán comerciar con países como China o Brasil.

Milei participó de un foro del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) en el Hotel Alvear y respondió preguntas del “Grupo de los 6″, integrado por la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Sociedad Rural Argentina (SRA).

“Ustedes se rompen el lomo laburando, ¿por qué le permiten a un conjunto de delincuentes que les roben el fruto de su trabajo?”, cuestionó el postulante libertario, quien insistió en que “estamos frente a la elección más importante de los últimos 100 años”.

Milei sostuvo que “el verdadero salto al vacío es seguir por este camino de decadencia, inflación y empobrecimiento, pero la maquinaria del Estado puso la discusión al revés”, y criticó la denominada “campaña del miedo”: “El miedo no conduce a nada, porque es parálisis, y si se paraliza la gente, el problema es que gana el status quo”.

En tanto, sostuvo que en esta elección se define “si queremos seguir con esta dinámica inflacionaria que va camino a la hiperinflación o queremos estabilidad monetaria; si queremos seguir por un sendero decadente que nos está llevando a ser la villa miseria más grande del mundo o queremos sentar las bases de un proceso de crecimiento que nos devuelva a los primeros lugares del ranking mundial; si queremos seguir con este modelo corrupto o abrazar los valores morales que han hecho grande a este país”.

“El Mercosur ha fallado brutalmente”

Milei insistió en sus críticas al Mercosur y aclaró su plan de comercio internacional. “El Mercosur ha fallado brutalmente. Es una unión aduanera súper defectuosa. Tiene que ser modificado; así como está, no sirve. En el fondo, no existe ningún arreglo que funcione si está metido el gobierno en el medio. Yo, como individuo libre, tengo que poder comercializar con quien se me dé la gana”, consideró.

Seguido, ratificó que promoverá alianzas comerciales con Estados Unidos, Israel y “países del mundo libre”. “No quiero saber nada con comunistas, con aquellos que no respetan la paz, los autócratas y los que no respetan la democracia liberal”, dijo, y en ese momento recibió aplausos de los empresarios.

Sin embargo, Milei aclaró: “Eso no quiere decir que ustedes, como privados, no puedan comercializar con China o con Brasil. Lo que yo no voy a hacer es estar aliado con ellos”.

Por último, remató: “No romanticen tanto la relación con Brasil. Alberto Fernández con (Jair) Bolsonaro no habló nunca, así que tampoco es tan grave”.

El economista estuvo acompañado por su hermana, Karina Milei; el excandidato a jefe de Gobierno porteño Ramiro Marra; su asesor político y eventual ministro del Interior Guillermo Francos; y el elegido para el área de Infraestructura, Guillermo Ferraro.