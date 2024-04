“Me manda a tomar Rivotril y se dice sorora”, el picante cruce entre dos diputadas

El debate por la “ley bases” en Diputados, que comenzó este lunes y que rondará las 30 hs, comenzó picante y una de las primeras discusiones más álgidas las protagonizaron Karina Banfi, de la Unión Cívica Radical (UCR), y Carolina Gaillard, de Unión por la Patria.

El diputado radical Rodrigo de Loredo intentaba llevar adelante su intervención cuando la voz de Gaillard comenzó a sentirse fuerte y en tono de queja.

“Calmate, ridícula. Dale un rivotril a Gaillard que está ‘sacada’”, se escuchó de otra voz femenina. El clima tras la polémica frase no hizo otra cosa que sacudir aún más el avispero.

En el momento se desconoció quién había sido la diputada de la “sugerencia”, hasta que Gaillard apuntó por redes sociales a Banfi.

“Soy vehemente y pasional. No especulo jamás. Ni cocino leyes de espaldas a mi pueblo, por eso el enojo de que decidan con el aval de la UCR votar por capítulos sin discusión particular. Por eso Karina Banfi me grita ‘tomá un Rivotril’ en un acto machista y misógino. Lamentable de una colega, que se dice sorora”, escribió la diputada peronista.

Martín Menem: griterío, expectativa y fiebre

El presidente de la Cámara, Martín Menem, debió intevenir para pedir silencio y hasta debió cerrar el micrófono de Gaillard.

Menem manifestó la esperanza de que la Ley de Bases sea aprobada y aseguró que pese a no estar en las mejores condiciones de salud no los sacarían “ni muertos”.

“Tengo fiebre, pero de acá no nos sacan ni muertos”, señaló.

Por otra parte, enfatizó que no se harán nueva modificaciones en la ley, luego de que el jueves pasado se consiguiera el dictamen con el aval de la oposición dialoguista.