Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández el viernes pasado del acuerdo con el Fondo Monetario Nacional (FMI), el diputado y economista por Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, se expresó al respecto sobre las condiciones que la oposición pondrá al apoyo del anuncio: “Hasta ahora la voluntad general del espacio es ser responsables”.

El discurso grabado de Alberto Fernández cuando anunció este viernes el acuerdo con el FMI.

En ese sentido, Tetaz se refirió a la responsabilidad de su partido con respecto al tratamiento que se le dará al acuerdo en el Congreso, donde esperan ver los pormenores del mismo y analizar los determinados puntos que no llegarán a apoyar.

Lo que dijo Martín Tetaz sobre el acuerdo con el FMI

El economista y diputado de Juntos por el Cambio se mostró cauteloso a la hora de referirse al acuerdo alcanzado el viernes pasado por el Oficialismo con el FMI.

“Vamos a ver, es bueno que haya un principio de acuerdo, aunque le falta todavía. Creo que al Gobierno se le venía una crisis cambiaria y tenía la necesidad de decir ‘contemos algo ahora’. Me parece que fue un poco apurado, pero despejó las dudas de quienes querían no pagar”, explicó Martín Tetaz.

Y en seguida hizo una analogía de este acuerdo con una pareja que va a contraer matrimonio “sin presentarse a los padres”, queriendo evidenciar, en su criterio, que fue un tanto “apurado” el entendimiento con el Fondo.

“Son los que decían que ganaron perdiendo. En esa misma sintonía van a bajar el déficit sin ajustar”, luego ironizó el diputado. Para después agregar: “Le preguntaron a Guzmán si iba a haber corrección a las tarifas y dijo que no. Al rato salió el FMI y dijo que sí”, continuó en diálogo con Radio Mitre.

Un acuerdo con muchas incertidumbres según Martín Tetaz

En esa misma línea de razonamiento, el economista mantuvo que este acuerdo tiene “muchas incertidumbres” dado que “no está claro que pasa si la Argentina no crece. Tampoco cómo piensa hacer el Gobierno para crecer. El plan que tienen es llegar a 2024 con los números económicos que tenía el gobierno de (Mauricio) Macri en 2019″.

Para luego adelantar que desde Juntos por el Cambio “no aceptarán” todo lo relativo con el aumento de impuestos.

“Si cuando aparece la letra chica se ve que baja el déficit aumentando impuestos no acompañaremos. Hasta ahora la voluntad general del espacio es ser responsables”, explicó el diputado.

“En la letra chica puede aparecer cuando se hacen los pagos. Lo que hizo este gobierno fue patear los problemas al gobierno que viene. Dicen que será en 2026, 2027, cuando la administración de Alberto Fernández ya no esté. Argentina hoy no tiene en el horizonte un programa de generación de dólares, hace lo posible para exportar menos, cepo a la carne, trabas al campo”, expuso Tetaz.

Finalmente, en su diálogo con Radio Mitre, se refirió a la eventual emisión monetaria, buscando que el Gobierno se comprometa “por ley” a no realizarla a partir de 2024.

Martín Tetaz arrojando billetes de $1.000 falsos durante el programa La Noche de Mirtha, haciendo la parodia de la emisión monetaria del Gobierno Nacional. Foto: @mirthalegrand

“La emisión de billetes está generando inflación. Hay un compromiso de no emitir a partir de 2024 ¿Podemos ponerlo en una ley? Nos dejaría más cerca de acompañar la propuesta. Un consenso de no emitir billetes ni pagar con impuesto inflacionario”, sentenció el diputado.

“Me parece que es una oportunidad para un compromiso de no emitir más a partir de 2024, un acuerdo político entre todas las fuerzas. Ya que no sabemos quien va a gobernar a partir de 2023, podemos asegurarnos de no cobrar impuestos inflacionarios que terminan perjudicando a los sectores más pobres. Que no se financie más con la maquinita”, puntualizó.