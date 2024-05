“La mano del rey”: un prendedor y el rol que tomó Santiago Caputo esta semana

El comentario sobre una particular insignia que utiliza el asesor del presidente, Santiago Caputo, lo volvió a poner en el centro de la escena este jueves, tras unos días en los que recuperó el protagonismo que supo tener al principio de la gestión.

Caputo es muy bien considerado por Javier Milei, de hecho el propio mandatario lo ha ponderado en público y hasta se lo considera como parte de los “intocables”, en tiempos en los que los laderos del libertario están bajo la lupa.

Esta semana, el asesor reapareció ante los medios de manera oficial durante la primera conferencia de prensa de Guillermo Francos como flamante jefe de gabiente. Luego, fue el encargado de sacar y hacer circular la selfie de la mesa de desayuno del equipo de Milei en Pertutti.

El periodista de TN Ignacio Salerno destacó este jueves un particular accesorio que estuvo utilizando esta semana el asesor y que demuestra su recepción a los elogios y el lugar preponderante que le otorga Javier Milei.

El presidente y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, se encuentran de viaje y es entonces cuando Caputo asume un rol que parece quedarle cómodo. Tal es así que se lo ha visto caminar por la Casa Rosada con un prendedor de The Hand of the King, de la serie Game of Thrones.

Cuál es la insignia de Game of Thrones que usa Santiago Caputo

Muchas veces Milei se refirió a Caputo como el cerebro detrás de la gestión, de hecho tras ganar las elecciones lo mencionó como “alguien que se mantiene en las sombras, pero que fue el verdadero arquitecto del triunfo”.

Milei, Karina y Caputo conforman el tridente base de la gestión actual. El asesor, sin duda, se siente “la mano derecha del presidente”.

Será por eso que colocó en la solapa de su saco el prendedor de “The Hand of the King” (La mano del rey), de la serie Game of Thrones. Esta insignia en la serie la utilizaba “el hombre de mayor confianza del rey”.

Entre otras potestades, quien lo llevaba puesto tenía el permiso de “sentarse en el trono” cuando el monarca no estaba. Todo parece indicar, entonces, que hasta el regreso de Milei, el que manda es Caputo.