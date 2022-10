La cumbre C40 por el cambio climático busca el financiamiento de los países más ricos

Desde este miércoles y hasta el viernes, se desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires la cumbre C40, que tiene el eje central focalizado en el cambio climático y cómo frenar sus efectos.

La cumbre C40 tiene lugar en Buenos Aires desde el miércoles pasado y cerrará este viernes.

Los principales alcaldes de todo el mundo se hicieron cita en la cumbre. El financiamiento, que podrían proveer los países más ricos, sería un determinante importante del éxito para frenar la crisis climática.

“Los países ricos del norte son los principales responsables por la crisis que vivimos hoy, ellos deben poner el dinero”, con esta frase, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, sintetizó parte del eje central de lo que se venía tratando.

La idea central es buscar una transición energética mucho más sostenible, y también limitar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Financiación para frenar la crisis climática

El alcalde de Londres, Khan, adelantó que este viernes, en el cierre de la C40, se estará haciendo oficial un anuncio sobre el desembolso de dinero por parte de organismos tales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, con destino a las ciudades del “Sur Global”.

“Tenemos que hacer lo posible para ayudar a las ciudades del Sur Global, así también estamos ayudando al Norte Global (países más ricos). Vamos a gastar dos tercios de nuestro presupuesto como C40 en estas economías. Este es un mensaje para los líderes globales”, completó el alcalde.

Pero el mensaje emitido por Khan tuvo unos destinatarios específicos: los líderes que se estarán reuniendo en el mes de noviembre en la COP27 (Cumbre Climática de las Naciones Unidas) en Egipto.

El punto principal que se tratará en esta COP, será para que los países más desarrollados trasladen U$S100.000 millones hacia las economías subdesarrolladas.

Horacio Rodríguez Larreta en la cumbre C40.

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, expresó: “La fuerza de un evento como este genera compromiso, por no decir presión, hacia el financiamiento. Tenemos una gran oportunidad ahora en la COP de Egipto a la que llegamos con la fuerza de haber congregado la mayor cantidad de alcaldes en la historia de la C40. No tengo dudas de que esta cumbre aumentó muchísimo las chances de lograr aumentar el financiamiento. Si no hay financiamiento, no hay acción”.