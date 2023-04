Juicio a la Corte: Garavano negó haber trabajado con otros exfuncionarios macristas para el fallo del “2x1”

En una nueva ronda testimonial del juicio político a la Corte Suprema de Justicia, el exministro de Justicia, Germán Garavano, negó haber dialogado con el operador Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y con el exjefe de asesores de Mauricio Macri, José Torello, en torno al voto de la jueza Elena Highton, que permitió que saliera el polémico fallo del “2x1″.

Garavano buscó desinflar una de las hipótesis del kirchnerismo y tomó distancia de la decisión de no apelar el recurso presentado por Highton para continuar en la Corte después de los 75 años -algo que, según el oficialismo, se le concedió a cambio de que votara a favor del fallo que beneficiaba a represores-.

En la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Garavano se sometió a un exhaustivo interrogatorio del kirchnerismo, liderado por Rodolfo Tailhade.

El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade encabezó el interrogatorio a Garavano (Foto: Federico López Claro) Foto: Federico Claro

El testigo declaró que Rodríguez Simón, quien actualmente se encuentra prófugo de la Justicia, fue “un actor político vinculado a Juntos por el Cambio”. Admitió que lo vio “algunas veces” en Casa Rosada y que habló en varias oportunidades con él.

“‘Pepín’ tenía intereses muy concretos en la Corte, ¿nunca habló de la Corte con ‘Pepín’?”, indagó Tailhade, ante lo cual Garavano terminó reconociendo que tuvo conversaciones con el asesor macrista acerca de la designación por decreto de los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

“Tuvimos discusiones en términos de los procesos de designación de los jueces”, señaló el exministro. Cabe recordar que el propio expresidente Mauricio Macri confesó en su momento que el nombramiento de los jueces “a dedo” fue una propuesta de “Pepín”.

Pero Garavano intentó desligarse de esa decisión y destacó que luego “trabajó fuertemente para lograr la aprobación (de los pliegos) en el Senado”, donde se dio “un proceso democrático y participativo”.

Garavano denunció que el juicio a la Corte es un "juicio político" (Foto: Federico López Claro) Foto: Federico Claro

Fallo del “2x1″

El kirchnerismo insiste en que el Ministerio de Justicia decidió no apelar el amparo que había presentado Highton para continuar en el cargo después de los 75 años, a cambio de que votara a favor del fallo del “2x1″, que permitía reducir las penas por delitos de lesa humanidad.

Un mes después de eso salió el fallo Schiffrin, que estaba retenido en la Corte desde hacía tiempo y que cambió la doctrina, estableciendo que a los 75 años los jueces deben jubilarse u obtener un nuevo acuerdo del Senado si desean continuar en el cargo.

“Me enteré cuando salió el fallo”, comentó Garavano, y agregó: “Si existía un informe previo, no tomé conocimiento formal hasta que salió el fallo”.

Además, dijo que cuando se decidió no apelar el amparo de Highton él estaba de licencia y el “funcionario encargado” del tema fue Horacio Diez, exdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio, quien declaró en la reunión pasada. “No hay mejores manos que las del doctor Diez para responder esas cosas”, aseguró Garavano.

El diputado Tailhade se mostró escéptico. “Me resulta difícil creer que esto estuviera a cargo de Diez. Había diez funcionarios antes que él. ¿Le dejó la responsabilidad de contestar la demanda sobre la continuidad de una jueza del máximo tribunal a un abogado del Ministerio y usted y su secretario no participaron?”, dudó.

Estela De Carlotto leyó un escrito criticando el fallo "2x1" (Foto: Federico López Claro) Foto: Federico Claro

Por otra parte, Garavano negó haber hablado con Highton del caso Muiña (que derivó en el fallo del “2x1″). Y aprovechó para aclarar que “siempre criticó” ese sistema de cómputo de penas: “Es una ley que genera un tema muy perverso respecto del sistema de justicia y carcelario, y no solo en delitos de lesa humanidad”.

Al finalizar su declaración, el exministro habló en conferencia de prensa: “Avanzar en este juicio político me parece sumamente desafortunado y preocupante. No se sigue el debido proceso y lo que marca la Constitución. No les interesa el juicio político a la Corte, sino hacer un circo político”.

También declaró en la comisión la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela De Carlotto, aunque no respondió preguntas, sino que leyó un escrito.

“Los ministros Rosatti, Rosenkrantz y Highton (quien de manera espuria borró con el codo sus anteriores y distinguidos votos) fallaron favoreciendo indiscriminadamente y de manera generalizada a los responsables de los crímenes más atroces que recuerde nuestra historia, a sabiendas de que la doctrina y jurisprudencia aplicable de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación indicaban lo contrario”, denunció De Carlotto.

También declaran los periodistas Irina Hauser, Luciana Bertoia, Martín Granovsky, Silvana Boschic e Ignacio Miri.