Jaldo defendió el acuerdo con el FMI y criticó la postura de los opositores

El gobernador, Osvaldo Jaldo, expresó su agradecimiento al Bloque Independencia de la Cámara de Diputados por haber apoyado la aprobación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilita un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El aval fue dado con 129 votos a favor, 108 en contra y 6 abstenciones. En este contexto, Jaldo destacó la importancia del voto favorable de los diputados tucumanos Agustín Fernández, Elia Fernández de Mansilla y Gladys Medina.

“Creo que hay diputados que todavía no sintonizan y llevan varios años en la Cámara, y todavía no saben para qué están. Ahora, si ellos creen que están para decir no durante 4 años, la verdad que ese no es el camino. Hay que llegar para ayudar a Tucumán, decir ‘sí’ a lo que haya que decir sí y decir ‘no’ a lo que haya que decir no. Esto es lo que está haciendo el Bloque Independencia y gracias a ellos se firmó la posesión del Procrear II, se licitó el acueducto de Vipos y se retoma la obra de la doble terna de El Bracho - Villa Quinteros”, afirmó Jaldo.

El gobernador continuó subrayando que gracias al apoyo en el Congreso, Tucumán fue la primera provincia a la que se le adjudicó la remodelación integral del Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo: “Esto lo hemos logrado por el diálogo, por el acompañamiento cuando hemos tenido que acompañar”, señaló.

Jaldo también hizo hincapié en que si la provincia dependiera de aquellos diputados que votan “no” sistemáticamente, Tucumán estaría “en la lista de los negativos permanentemente”. También reflexionó sobre la situación política actual y la postura de algunos sectores: “Hoy se habla de antigobierno nacional, de antipresidente, de antimilei, de antipeluca, pero los antis se acabaron, hoy hay que construir una patria grande, mejor para cada argentino, para cada tucumano; hoy hay que ser proactivo, prosolución y quienes representan a Tucumán tienen que ver qué necesidades tienen los tucumanos”, expresó Jaldo.

Acuerdo con el FMI

El Gobernador no solo agradeció el apoyo del Bloque Independencia, sino que también defendió enérgicamente el acuerdo con el FMI, que fue clave para evitar que el país entrara en default. Jaldo subrayó que la deuda que enfrenta Argentina requiere ser refinanciada, ya que de no hacerlo, la economía nacional sufriría consecuencias irreparables.

“El país tiene una deuda que se vence, si no se refinancia, entramos en default y eso significa que realmente se nos cierran las puertas en todo el mundo, nuestros limones no van a poder entrar en Estados Unidos, ni vamos a poder exportar nuestro azúcar a Chile y a los países vecinos. Es decir, la Argentina, por no aprobar un decreto de necesidad y urgencia, por falta de decisión de ayudar a la gobernabilidad, se le haría tamaño daño a la economía nacional, no al Presidente (Javier) Milei, no a la Libertad Avanza, se le haría a los argentinos y esto tienen que entender aquellos que votan en contra por la contra misma”, cerró Jaldo.