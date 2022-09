Horacio Rodríguez Larreta sigue calentando la interna con Patricia Bullrich: “No es lo mismo el que opina de afuera”

La interna del PRO sigue escalando día a día después de que Horacio Rodríguez Larreta volviera a arremeter contra Patricia Bullrich tras las críticas por el operativo en la casa de Cristina Kirchner. En medio de los cruces mediáticos, el jefe de gobierno porteño fue uno de los más apuntados dentro de su partido por los incidentes que se registraron el sábado.

Sin embargo, las críticas dentro de su partido vienen producto de que Larreta ordenó relajar el operativo que se estaba llevando a cabo en la casa de la vicepresidenta con efectivos de la Policía de la Ciudad. En ese marco, la exministra de Seguridad se mostró muy critica del mandatario porteño.

Horacio Rodríguez Larreta apuntó contra Cristina Kirchner después de los incidentes de Recoleta del pasado sábado. Foto: Prensa GCBA

La titular del PRO cree que la falta de dureza, como así lo mencionó la propia Bullrich, afectan tanto al partido como a la coalición que busca posicionarse electoralmente para el próximo año.

En la noche del miércoles, Larreta respondió en TN después de lo que fueron varios días de enfrentamientos mediáticos y personales, como en el almuerzo del PRO que se llevó a cabo el martes. “La violencia no es el camino, más ahora que hay tanta crispación en la Argentina. Lo voy a seguir defendiendo, con la misma convicción que defiendo el accionar de la Policía”, señaló el referente de Juntos.

“Todas las discusiones internas hay que tenerlas internamente. Yo no las hago públicas. A mi me toca gobernar, no es lo mismo el que opina de afuera”, agregó, en un dardo para la titular del PRO por haber manifestado sus críticas a través de los medios. “Lo que le tenía que decir a Patricia, se lo dije en el almuerzo”, aseguró luego.

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

“Las vallas las voltearon los manifestantes, no las retiramos nosotros. Ahí es donde se plantó la policía y no los dejó avanzar, la Policía no se replegó. El orden público se recompuso manteniendo la paz social”, contestó Larreta a los dichos de Bullrich, quien afirmó: “En la seguridad no podés tener miedo”.

Las críticas a Cristina Kirchner por el llamado a “replantear” la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

La vicepresidenta afirmó que hay que rediscutir las atribuciones de la Ciudad después de lo que dejaron los enfrentamientos del pasado sábado en Recoleta. “Una policía política se ha apoderado de la seguridad de las calles. Esto debe ser replanteado. La Constitución no habla de autonomía”, señaló el mandatario porteño.

“No me arrepiento de haber vallado la zona. Una cosa es una manifestación, pero cinco días seguidos deja de ser una manifestación y es un acampe", señaló Larreta.

“Cristina se sacó la careta. Lo que quiere ella es quedarse con la Capital. Estén tranquilos que no se va quedar con la Ciudad de Buenos Aires”, sostuvo Rodríguez Larreta en diálogo con A Dos Voces.

“No pasó cualquier cosa porque tenemos una policía muy profesional. Hubo tensiones, forcejeos, pero no pasó a mayores, no porque Dios es argentino, sino porque tenemos una policía que sabe actuar. Los manifestantes kirchneristas buscan provocar todo el tiempo y ella (Cristina) lo alienta. Yo pido paz social. Ella cada vez que habla alimenta los odios y las divisiones”, concluyó.