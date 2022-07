“A la oposición que, ante la gravedad de la situación, no especule con beneficios electorales ni que ceda a la tentación de la venganza”;

“A los responsables del aparato estatal -de Justicia, Seguridad, Salud, Educación, Provincias, Municipios, etc.- que estén a la altura de la responsabilidad conferida”;

“A nuestros compatriotas, que no caigan en expresiones dramáticas ni pesimistas, que alejan las soluciones pacíficas; que no pierdan las esperanzas, que no aflojen”,