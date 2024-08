En el día de San Cayetano, ACDE pidió que “en períodos de dificultades económicas, el despido no sea la primera solución”

Cada año, el 7 agosto se conmemora en honor al patrono del pan y el trabajo, San Cayetano. Se trata de una fecha en la que millones de devotos acuden en masa a los santuarios en busca de intercesión, bendiciones y agradecimiento.

En esta fecha, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) publicó un comunicado señalando que San Cayetano es el santo de los empresarios cristianos y recordando que en períodos de dificultades económicas, no debe ser el despido la primera solución a encarar.

Cada 7 de agosto se conmemora a San Cayetano. (Foto: La Voz)

Qué dice el comunicado de ACDE:

En el día de hoy, la Iglesia en Argentina celebra la memoria de San Cayetano. El arzobispo de Buenos Aires nos recuerda que “San Cayetano es un santo de todos, no de un partido político o de un sector social, sino que es un santo del pueblo argentino que le tiene mucha fe y le pide por la paz, el pan y el trabajo”.

Queremos, por ello, asumir esta fiesta como propia y también considerar que San Cayetano es el santo de los empresarios cristianos que tienen, como recordaba el Papa Francisco, “la noble vocación orientada a producir riqueza, mejorar el mundo para todos” orientándose “al desarrollo de las demás personas y a la superación de la miseria, especialmente a través de la creación de fuentes de trabajo”.

ACDE fue fundada por el venerable Enrique Shaw, un empresario argentino que vivió su vocación a la santidad dirigiendo empresas en las recurrentes crisis económicas de nuestro país. A sus empleados les escribía: “El trabajo del hombre es una realidad querida por Dios y santificada por Cristo. La desocupación es por tanto un mal moral y no un simple hecho económico, como lo pretenden ciertas teorías que no dudarían en proponerla como una solución útil y aún bienhechora para facilitar una recuperación económica. Dios quiere que el Hombre trabaje. En una sociedad justa y bien organizada no debe haber lugar para la desocupación”.

Por ello, los empresarios cristianos queremos recordar que, en períodos de dificultades económicas, no debe ser el despido la primera solución a encarar sino, por el contrario, la que se tome cuando no exista ninguna posibilidad de evitarlo y cumpliendo con las exigencias de justicia, equidad y caridad.

De la misma manera, la decisión de invertir y crear puestos de trabajo es parte ineludible de nuestro servicio al Bien Común y debe ser favorecida por políticas públicas que, siguiendo el principio de subsidiariedad, favorezcan el desarrollo de la actividad económica privada, promuevan el desarrollo de todos los argentinos sin exclusiones y erradiquen de nuestro suelo y de nuestra historia, el flagelo de la pobreza.

Qué es ACDE

ACDE es una asociación de dirigentes de empresa que busca ser un espacio de análisis y reflexión sobre la temática empresariald desde una perspectiva de valores cristianos. Promueve un compromiso social y una labor empresarial regida por principios éticos, al servicio del bien común. ACDE es una asociación de personas y no de empresas, destacándose por este enfoque distintivo. Además, ACDE es firmante del Pacto Global en Argentina, con el objetivo de fomentar un crecimiento económico sostenible y la promoción