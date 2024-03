Florencia Arrieto se ofreció a defender al periodista que echaron tras exponer su sueldo en vivo

Florencia Arrieto, Senadora de la Provincia de Buenos Aires y abogada, se puso a disposición para representar legalmente al periodista Tomás Munaretto, quien fue despedido de Crónica TV después de exponer en vivo su situación laboral y su sueldo.

El tenso momento vivido en la transmisión en vivo se volvió viral en las redes y generó una ola de solidaridad hacia Munaretto. Horas después de lo que ocurrió en vivo, el periodista anunció en sus redes sociales que había sido despedido de la empresa y reveló que la abogada de Crónica le advirtió que se encargaría personalmente de evitar que fuera contratado en otros medios.

“Gente, pasó lo que todos pensaban que iba a pasar: me acaban de echar del canal”, dijo el periodista Tomás Munaretto en un video que publicó en su cuenta de Instagram. “Ah y también me dijo la abogada de Crónica que ella se iba a encargar personalmente de que no me contraten en ningún otro medio de comunicación”, reveló y siguió. “Asi que bueno la vida sigue, no sé qué voy a hacer de alguna u otra forma, me las voy a arreglar. Pero adentro de este lugar (señala los estudios de Crónica) hay 50, 60 personas que están en la misma situación irregular en la que estaba yo”.

Ante esta situación, Florencia Arrieto expresó su apoyo a Munaretto a través de Twitter: “A disposición del periodista Tomás para representarlo contra Crónica TV por tenerlo en negro”.

El móvil en vivo por el que lo echaron

El momento ocurrió cuando Munaretto finalizaba una entrevista con una mujer que cantaba en el tren para ganar dinero y alimentar a su familia. La situación cambió cuando desde el estudio, Carlos Stroker, en el tono característico que tienen los comunicadores del medio, le dijo al periodista: “Tomy, Tomy, Tomy, (la mujer) gana 6 lucas por día haciendo esto, vos también aportá porque cantó. Aportá algo”.

Contrariamente a la reacción esperada en televisión, Munaretto no respondió con risas ni gestos de contribución. En cambio, tomó la situación de manera personal y comenzó a exponer su bronca y su situación laboral como periodista precarizado.

“¿Quién me dice que aporte, la producción?”, inició Munaretto. Luego, reveló su salario como movilero: “Mandame la plata (para contribuir con la mujer), porque con 1715 pesos la hora extra, Carlos, no puedo aportar”. Además, expresó sus dificultades económicas, mencionando que la persona que trabaja en su casa le cobra 3 mil pesos, y él está en negro, sin vacaciones, aguinaldo u obra social.

“No me alcanza. La chica que trabaja en casa me cobra 3 lucas, ¿cómo lo pago, explicame? Aparte estoy en negro yo. No tengo vacaciones. No tengo aguinaldo. No tengo obra social. Pago 117 mil pesos de obra social, decime como hago para aportarle”, enfatizó Munaretto, destacando la falta de condiciones laborales y la insuficiencia de su salario. Mientras el periodista revelaba su situación, Stroker le repetía constantemente: “Tomy pará”.