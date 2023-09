“Fideos con tuco”, la metafora de Carlos Melconian contra la dolarización de Javier Milei

El candidato a ministro de Economía por el espacio de Juntos por el Cambio (JxC), Carlos Melconian, se refirió acerca del proyecto de dolarizar la economía que propone uno de los espacios que también llegó a competir en las elecciones generales de octubre, La Libertad Avanza (LLA), liderado por Javier Milei.

Javier Milei candidato a presidente de La Libertad Avanza. Foto: AP

Melconian fue presentado de manera oficial como el candidato a ocupar el puesto de ministro de Economía en caso de que su candidata a presidenta por JxC, Patricia Bullrich, se imponga en las elecciones.

Patricia Bullrich presentó a Carlos Melconian como su referente en economía. Foto: Pedro Castillo

“Me invitás a comer fideos con tuco, pero no hay”, la frase de Melconian para explicar la dolarización de Milei

El economista y expresidente del Banco Nación utilizó esta metáfora para hacer alusión al proyecto que plantea en torno a la economía el libertario Milei.

“Si vos me invitás a comer fideos con tuco y yo llego y vos no tenés ni fideos ni tuco, te digo ‘che, me invitaste a no comer o a otra cosa’”, lanzó el economista.

Y luego amplió su “razonamiento”: “Vos me esperás con papas y huevo, yo te digo: ‘no te habrás equivocado, me invitaste a comer tortilla, porque me invitás a comer fideos con tuco y no tenés ni fideos ni tuco’”.

“Dame los fideos, no hay. Y qué son los fideos, son los dólares para dolarizar”.

Y cerrando su explicación, esgrimió: “Tenés tres cacerolas con tuco y no tenés fideos. Dame los fideos, y me decís ‘no hay’. Dame tuco, que son los pasivos del Banco Central, y me traés cuatro cacerolas de tuco, y entonces yo digo ‘¿no tiene que matchear el fideo con el tuco?’ Y no matchea el fideo con el tuco”.

Y al finalizar, explicó: “Pero hay unos papeles en el activo del Banco Central, pero son papeles. Sí, pero vos pensá que son fideos, que son que las letras truchas se transformen en un bono, que armás un fideicomiso, que vas a las reservas federal. Y yo te digo, dejate de joder, no se puede dolarizar”.