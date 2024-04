El FMI le pidió al Gobierno “pragmatismo” para negociar y volvió a negar fondos

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dice estar encantando con el plan que está aplicando el Gobierno de Javier Milei, pero al mismo tiempo le pidió “pragmatismo” para negociar leyes en el Congreso e insistió en negar fondos para acelerar la salida del cepo.

Por otro lado, respaldó el cambio para la actualización de los haberes jubilatorios y reiteró que el Ejecutivo debe calibrar el ajuste para no seguir afectando a los sectores de menores recursos.

En su habitual conferencia de prensa de los jueves en Washington, el FMI volvió a respaldar el plan de Milei, pero sin dejar abierta ninguna posibilidad de ayudar con fondos frescos para la salida del cepo.

“El equipo técnico y el Gobierno está en negociaciones por el actual programa. Seguimos apoyando para establecer bases para el crecimiento, es prematuro discutir modalidades para un programa potencial en el futuro”, dijo la vocera del organismo, Julie Kozack.

La portavoz repitió el mismo concepto que había dejado la semana pasada el Jefe del Departamento Occidental, el chileno, Rodrigo Valdés, durante su paso por Buenos Aires.

Esto implica que las reuniones que mantuvo Valdés con el propio Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, no registraron ningún avance significativo.

De esta manera se enfrían las expectativas del viaje que en dos semanas realizará Caputo a Washington.

El jefe del Palacio de Hacienda viajara a la capital estadounidense para estar entre el 17 y el 19 de abril en la Reunión Anual del organismo y del Banco Mundial.

La advertencia del FMI acerca de las negociaciones políticas se da en un momento en el que escala la tensión entre el Gobierno y las provincias por el pacto fiscal. La traba insalvable sigue siendo el instrumento que se pondrá en práctica para compensar la pérdida de ingresos.

El Ejecutivo insiste con la reposición del impuesto a las Ganancias para los asalariados y un grupo de gobernadores, especialmente los patagónicos, se niegan a convalidar esa opción.

Compra récord

La negativa del FMI de habilitar nuevos fondos pone al Banco Central bajo la obligación de fortalecer la acumulación de reservas para cumplir con los compromisos prestablecidos.

Entre el 9 y el 16 de abril la autoridad monetaria deberá girarle al FMI U$S 1.900 millones, que podrán saldarse con los DEGs que quedaron del último desembolso de enero. No obstante, este pago impactará en el nivel de reservas brutas.

Por el momento el proceso de compra de divisas en el mercado no se detiene. En la jornada de hoy el BCRA adquirió la cifra récord de U$S 468 millones, obviamente a favor de que aún existen restricciones para el pago de importaciones. Con el resultado de hoy, el BCRA pudo comprar divisas por U$S 12.100 millones desde el cambio de gobierno.

Este nivel de acumulación diario fue posible por un aumento del volumen operado a U$S 635 millones, el más alto en ocho meses.

En medio de este escenario, el dólar blue retrocedió un escalón a $ 970 para la compra y $ 1.000 para la venta.

En las operaciones en la Bolsa de Comercio el MEP siguió por debajo de los $ 1.000 a $ 997, mientras que el Contado con Liquidación quedó en $ 1.056.

Esta baja vuelve a poner el ojo en el crawling peg del 2% del Banco Central dado que para algunos analistas se acentúa el atraso cambiario, lo que puede conspirar contra la normal liquidación de la cosecha.

En ese sentido, la Cámara de Exportadores informó hoy que durante marzo se liquidaron U$S 1.500 millones, que es un 22% por encima de marzo de 2023, mes deprimido por efectos de la pandemia. Este volumen es la mitad del liquidado en marzo d 2022 y el 55% del de marzo de 2021.

El dólar valor del dólar de exportación del MAtba Rofex es de $ 898,55

Caída del riesgo país

El buen clima financiero también tuvo su correlato en el mercado de bonos. Los soberanos siguieron subiendo y el bono de referencia el AL30 cerró a U$S 55,82. En consecuencia el Riesgo País sumó una nueva caída para quedar en 1.367 puntos, el valor más bajo desde diciembre de 2020. En lo que va del año el indicador que elabora el JP Morgan acumula un retroceso de 28%.